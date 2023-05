Que peut faire Burnley en Premier League ? Anass Zaroury se montre optimiste !

Après une excellente saison, Burnley est champion et évoluera en Premier League la saison prochaine. Une occasion unique pour Anass Zaroury, qui évoluait encore à Charleroi il y a quelques mois.

Anass Zaroury a visiblement fait le bon choix en quittant Charleroi l'été dernier pour rejoindre Vincent Kompany et Burnley. Les Clarets ont remporté la Championship et évolueront donc en Premier League la saison prochaine. Titulaire à 28 reprises, l'ailier gauche a inscrit 10 buts toutes compétitions confondues et a joué un grand rôle dans le sacre de ses couleurs.

"Je suis très heureux de l'opportunité que j'ai eue ici. C'est à moi de prouver sur le terrain que je la mérite. Je pense que j'ai bien joué cette saison, mais je peux encore faire mieux et je veux continuer à progresser. Je suis déjà prêt pour la saison prochaine" a déclaré le belgo-marocain, qui a fêté ses deux premières sélections avec les Lions de l'Atlas, en conférence de presse.

Tout le monde se demande maintenant ce que les Clarets peuvent réaliser dans l'élite anglaise. "Nous serons prêts, je suis très confiant à ce sujet. Tant que nous donnons tout à l'entraînement et que nous écoutons les consignes du coach, tout est possible et nous pouvons rivaliser."