Plus personne ne résiste à Roméo Lavia en Premier League

Bien que Southampton risque plus que vraisemblablement d'être relégué en Championship, Roméo Lavia attire la convoitise de la Premier League entière et n'a plus qu'à faire le bon choix.

Ce n'est plus qu'une question de jours pour que Southamton soit officiellement relégués en Championship. Les Saints ne comptent que 24 points et 6 victoires et sont au bord du gouffre. Comme lors de chaque descente, le club devra donc faire le bon choix entre vendre ses éléments qui peuvent rapporter le plus et garder les cadres capables de faire remonter l'équipe la saison suivante. Mais s'il y en a bien un qui quittera le St Mary's Stadium cet été, c'est Roméo Lavia.

C'est bien simple, le jeune Diable Rouge ne résiste plus à personne en Angleterre. Le jeune milieu défensif a d'abord appartenu à Manchester City, qui dispose d'une clause de rachat de 40M€ uniquement valide à partir de 2024. Mais les Cityzens de Pep Guardiola risquent bien de rater le train, car les Skyblues ne semblent pas disposés à payer davantage et les autres grands clubs anglais sont lancés dans une course effrénée.

Selon les rumeurs anglaises, Southampton pourrait demander jusqu'à 50M€ pour sa jeune plaque tournante de 19 ans, qui a disputé 25 rencontres et inscrit un but depuis le début de la saison. Une somme que Liverpool pourrait débourser, tout comme Manchester United, Chelsea ou encore Newcastle et Tottenham, selon les informations de la presse britannique.

Il ne manquait donc qu'un véritable cador dans la course et selon Fabrizio Romano, c'est désormais chose faite. En effet, Arsenal et Mikel Arteta se seraient renseignés sur la possibilité de la venue de Roméo Lavia dans le nord de Londres. Le natif de Bruxelles a plus que l'embarras du choix, il ne faudra pas se tromper.