Lois Openda, joueur... de l'année en Ligue 1 ?

L'attaquant Lensois guide les siens vers l'Europe et demeure l'un des joueurs les plus prolifiques du championnat de France cette saison.

Quelle saison que nous livre Lois Openda avec le RC Lens ! Le Diable Rouge (19 buts, 3 passes décisives en championnat) demeure l'un des joueurs les plus prolifiques du championnat de France et guide véritablement les Sang & Or vers l'Europe. Lens, toujours dauphin du PSG, compte deux points d'avance sur Marseille et pourrait bien disputer la Ligue des Champions la saison prochaine.

Un véritable exploit pour les Lensois, rendu possible par l'efficacité de Lois Openda. Tout juste élu joueur du mois d'avril, l'attaquant de 23 ans pourrait recevoir un prix bien plus prestigieux dans les prochaines semaines. En effet, l'ancien du Club de Bruges est nominé pour le prix du joueur de la saison en Ligue 1.

Lois Openda terminera donc à coup sur dans le top 5 de ce classement, aux côtés de Kylian Mbappé, Lionel Messi, Jonathan David et son coéquipier Seko Fofana. Alexandre Lacazette est le grand absent de cette nomination.