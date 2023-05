Anders Dreyer revient sur ses 6 premiers mois à Anderlecht

Recrue-phare du dernier mercato d'Anderlecht, Anders Dreyer (25 ans) a débarqué à Bruxelles pour pas moins de 4,2 millions d'euros. Dans une interview accordée à son ancien club, le FC Midtjylland, le Danois est revenu sur ses premiers mois passés chez les Mauves.

"Tout se passe bien. Le printemps a été bon pour moi et pour l'équipe. Malheureusement, nous avons perdu quelques matches à la fin, ce qui signifie que nous avons raté le top 8 et que nous avons donc déjà des vacances d'été. Personnellement, je suis heureux et je joue beaucoup, donc c'est bien", a déclaré Dreyer, auteur de 5 buts et 4 assists en 20 matchs depuis son arrivée à Anderlecht.

"Pour l'instant, je suis très heureux de mon départ à l'étranger, où je joue de façon permanente. Je prends les choses lentement et calmement, et je suis heureux d'être venu dans un club où l'on sent que, comme à Midtjylland, cela signifie quelque chose pour les supporters tous les week-ends", a continué l'international danois.