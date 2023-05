Un ancien du Standard à la dégaine bien connue prend sa retraite !

Le "plus grand gardien du monde" a pris sa retraite. Kristof Van Hout, qui était le gardien n°2 du Lommel SK cette saison, se reconvertit déjà.

Kristof Van Hout (36 ans) avait signé au Standard en 2009, et y aura joué à 11 reprises de 2009 à 2011, dans ce rôle de doublure qu'il aura joué une bonne partie de sa carrière. Passé à Courtrai et Genk par la suite, Van Hout se signalait surtout par sa taille : culminant à 2m08, il était le...plus grand gardien de but professionnel du monde.

Van Hout a ensuite rejoint l'Inde et les Delhi Dynamos, à l'époque de la fameuse "Indian Super League". Revenu en Belgique depuis 2015, il portait les couleurs de Lommel depuis l'été dernier, et a joué un match cette saison.

Kristof Van Hout se reconvertit immédiatement : l'ancien Rouche devient directeur de l'académie du Lommel SK.