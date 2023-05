Jean Butez pointe les raisons de la défaite anversoise avec lucidité

L'Antwerp, cette fois, n'est pas parvenu à renverser le FC Bruges. Le Great Old a perdu un match très important au Jan Breydel, et Jean Butez ne se cachait pas.

Jean Butez avait perdu le sourire après la défaite anversoise du côté du Jan Breydel, mais restait lucide. "Nous avons eu du mal à trouver l'homme libre au milieu, qui aurait permis de casser les lignes, de trouver des solutions devant", regrette le gardien de but de l'Antwerp.

Le jeu long de Butez a par moments permis à son équipe de respirer dans la transition, en vain. "Par moments, moi et William Pacho avons pu trouver Stengs pour faire remonter le bloc, mais nous n'étions pas assez présents devant", estime-t-il. "Il a manqué pas mal de choses aujourd'hui".

Pas de doute cependant pour Jean Butez : l'Antwerp "a perdu face à la meilleure équipe sur le terrain aujourd'hui". Mais l'ex-Hurlu reste positif. "Il n'y a rien de mal fait. On joue l'Union à la maison la semaine prochaine. Peu importe le résultat entre Genk et l'Union aujourd'hui, on devra gagner".