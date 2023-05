Grande première : l'Union belge nomme une femme à sa tête

Comme cela était pressenti par la presse flamande, Pascale Van Damme prend le relais à l'Union belge. Suite à une réunion du conseil d'administration ce lundi à Tubize, Van Damme a été nommée - d'abord à titre intérimaire, jusqu'à la tenue de l'assemblée générale du 24 juin prochain.

"Pascale Van Damme est vice-présidente EMEA VMware chez Dell Technologies et présidente Digital Industries chez Agoria. Elle a rejoint le conseil d'administration de l’URBSFA le 5 juin 2021. Aujourd'hui, elle a été nommée à l'unanimité en tant que nouvelle présidente du conseil d'administration", explique l'Union belge dans son communiqué.

Van Damme semble donc se présenter officiellement à la prochaine élection présidentielle, mais n'a rien déclaré à ce sujet ce lundi lors de la réunion du conseil d'administration - car absente pour cause d'un trajet à l'étranger.

Pascale Van Damme has been appointed RBFA president. She is the first female president of the federation. Best of luck, Pascale! 🇧🇪



