Lothar Matthäus et l'ancien Anderlechtois Frank Acheampong rachètent un club

Le but est de développer les talents en Afrique de l'Ouest et ouvrir une voie vers l'Europe pour les jeunes joueurs.

La légende du football allemand Lothar Matthäus a racheté les Accra Lions (D1 ghanéenne) avec l'ancien joueur du Sporting d'Anderlecht Frank Acheampong, joueur du Shenzhen FC et international ghanéen (23 sélections pour 2 buts) et Oliver König, ancien joueur allemand passé par l’Eintracht Francfort. La transaction s’est faite autour des 2 millions de dollars sans que l’on ne sache la somme investie par le champion du monde 1990.

"J'ai rencontré Oliver König et Frank Acheampong par l'intermédiaire d'amis il y a un an, et ils m'ont donné envie de me lancer dans le projet. A tel point que nous avons décidé de devenir partenaires", a confié Matthäus au Bild. "Bien sûr, c’est un modèle économique. Le Ghana a toujours eu un énorme potentiel de talents, on le voit avec l’équipe nationale. Nous voulons amener de jeunes joueurs en Europe. De manière sérieuse et déjà bien formée. C’est pourquoi on investit ici aussi dans les terrains d’entraînement."

Alors qu'Olivier König est devenu le président des Accra Lions en janvier dernier, le nouveau directeur sportif du club est un certain Ibrahim Tanko, ancien joueur du Borussia Dortmund et ex-international ghanéen (9 sélections).