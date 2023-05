Plus rien ne va au club de Roméo Lavia et d'Onuachu

Ce mardi, Southampton a annoncé le départ de son CEO, Martin Semmes. Semmes, qui est également le directeur du St Mary's Football Group, était actif chez les Saints depuis 2017, et avait été nommé au poste de CEO en 2019.

Ce départ est le premier "parmi les grands changement d'une longue série" que le club va opérer "pour assurer son succès".

"Notre nouveau directeur du football, Jason Wilcox, mènera un examen du département football et nous annoncerons l'équipe dirigeante du club pour la saison prochaine dans les semaines à venir", a expliqué Southampton. "En prenant ces mesures dès maintenant, nous jetons les bases de notre objectif, qui est de ramener le Southampton FC en Premier League dès que possible."

Southampton, qui compte en ses rangs le Diable Rouge Roméo Lavia et l'ancien de Genk Paul Onuachu, a été relégué à la suite d'une saison calamiteuse, marquée par le départs de plusieurs entraîneurs. Outre les départ - dont celui très probable de Lavia - auxquels le club sera confronté, il faudra également prendre une décision quant au choix du coach. L'équipe est actuellement dirigée par Ruben Selles, sous contrat jusqu'en juin prochain.

Sport Republic has announced several organisational changes at #SaintsFC: