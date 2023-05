La Gantoise et Hugo Cuypers n'étaient pas encore rassasiés

Déjà assurée de remporter les Europe Playoffs, La Gantoise a mis un point d'honneur à aller chercher les trois points à Westerlo (1-3). Et Hugo Cuypers en a profité pour creuser l'écart en tête du classement des buteurs...

Une semaine après avoir validé son ticket européen, La Gantoise se déplaçait en Campine pour l'honneur, mais avec l'ambition de s'offrir une dernière victoire en déplacement avant de ponctuer la saison à domicile samedi prochain. Mais c'est Westerlo qui a pris le match en main dès le coup d'envoi.

Le but de Matsuo, la réponse immédiate de Hjulsager

Les Campinois ont rapidement amené le danger dans le rectangle gantois et il a fallu un excellent Paul Nardi pour empêcher Nene, puis Matsuo d'ouvrir le score dans le premier quart d'heure. Ce n'était que partie remise pour les Campinois, qui ont finalement défloré le marquoir à la 23e minute grâce à une reprise du plat du pied de Nacer Chadli, sur un corner de Maxim De Cuyper.

Mais la joie n'a été que de courte durée pour l'équipe de Jonas De Roeck. Quatre minutes après le but d'ouverture, Andrew Hjulsager a égalisé et le score n'a plus évolué avant le repos.

Cuypers et Tissoudali pour offrir la victoire à Gand

Au retour des vestiaires, c'est La Gantoise qui a pris le dessus, mais les Buffalos ont dû attendre le dernier quart d'heure pour faire la différence. Et c'est le meilleur buteur du championnat en personne qui a mis les Gantois sur la voie du succès.

Après avoir dribblé Pietro Perdichizzi, Hugo Cuypers n'a pas tremblé face à Nick Gillekens, au moment d'inscrire son 24e but de la saison en championnat. Le match avait définitivement tourné et Tarik Tissoudali a enfoncé le clou quelques minutes plus tard.

La Gantoise s'impose à Westerlo et prolonge son bilan presque parfait en Playoffs: 13 sur 15 pour les hommes de Vanhaezebrouck avant d'accueillir le Standard la semaine prochaine.