🎥 La demi-heure de haut vol de Julien Duranville avec Dortmund, en vidéo

En 33 minutes, Julien Duranville (17 ans) a réussi 7 dribbles, délivré 2 centres et tenu un ratio parfait de 100% de dribbles et passes réussis pour le Borussia Dortmund. Une prestation qui a épaté tout le monde, comme vous pouvez le relire ici.

Et si vous avez manqué ces débuts tonitruants, les voici réunis en une seule courte vidéo !

Julien Duranville with a really promising cameo on his BVB debut. Electric & flamboyant in offensive duels - rides challenges seemingly with ease. Showed great confidence to get on the ball, drive at opponents & get balls into the box.



17 years old.pic.twitter.com/0h8vpcgG9Q