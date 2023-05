🎥 La grosse boulette de Roméo Lavia qui ouvre un match à huit buts entre Southampton et Liverpool

Mauvaise soirée pour le Diable Rouge qui ensuite sorti blessé. Malgré ça, Southampton quitte la Premier League sur une note positive.

S'il y a bien un joueur à ne pas blâmer pour la relégation de Southampton, c'est Roméo Lavia. Pourtant, face à Liverpool, le milieu de 19 ans est parti à la faute. Mis en difficulté par la relance courte de ses partenaires et par le pressing des Reds, Lavia a cédé le ballon à Diogo Jota dans son petit rectangle, offrande que le Portugais n'a évidemment pas manqué.

En faisant 0-2 par Roberto Firmino moins de cinq minutes plus tard, Liverpool pensait avoir déjà tué le match. Mais les Saints ont réduit le score grâce à James Ward-Prowse avant qu'un doublé de Kamaldeen Sulemana et Adam Armstrong ne renversent totalement la vapeur (4-2) malgré la sortie sur blessure de Romeo Lavia.

C'était ensuite au tour de Liverpool de revenir dans le match...en une minute, soit le temps qu'il a fallu à Cody Gakpo et Diogo Jota pour planter deux buts et porter le score à 4-4. Un match qui ne change rien au classement des deux équipes : malgré ce baroud d'honneur, Southampton quitte la Premier League à la dernière place tandis que Liverpool était assuré de finir cinquième et d'évoluer en Europa League la saison prochaine.