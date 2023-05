Vive inquiétude autour de Kevin De Bruyne avant les finales de FA Cup et de Ligue des Champions

Le Diable Rouge n'était pas présent avec Manchester City lors de la défaite à Brentford. Il serait incertain pour la finale de la FA Cup samedi prochain.

Déjà champion, Manchester City s'est incliné 1-0 à Brentford avec une équipe largement remaniée. Alors qu'Erling Haaland était sur le banc, Kevin De Bruyne n'était quant à lui pas sur la feuille de match. Une absence qui n'est pas qu'anecdotique.

Comme Jack Grealish et Ruben Dias, KDB aurait manqué le match suite à une blessure. En conférence de presse, Pep Guardiola a confirmé les incertitudes à une semaine de la finale de la FA Cup (et à deux semaines de celle de Ligue des Champions) : "Je ne sais pas pour le moment. Ruben, Jack et Kevin ne pouvaient pas jouer (aujourd’hui). C’est comme ça. Je pense qu’ils seront prêts mais c’est difficile d’être prêt uniquement avec l’entraînement". Une fameuse tuile à l'approche de ces deux matchs qui s'annoncent historiques dans la quête du triplé.