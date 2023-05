Cyriel Dessers, la bonne affaire ? L'ancien genkois intéresse un club

Cyriel Dessers (28 ans) descendra-t-il avec Cremonese en Serie B ? Auteur d'une bonne saison en Italie avec 10 buts inscrits en 32 matchs toutes compétitions confondues, l'attaquant belgo-nigérian est encore sous contrat jusqu'en 2027, mais la relégation pourrait le pousser à aller voir ailleurs.

Selon le Glasgow Live Sport, Dessers intéresserait en tout cas les Glasgow Rangers pour un transfert cet été. Mais le club écossais peut s'attendre à débourser une belle somme pour l'ancien genkois. En effet, Cyriel Dessers est estimé à 6 millions d'euros, et Cremonese avait dépensé 6,5 millions pour l'attirer en août dernier.

Rangers 'monitor' Sam Lammers and Cyriel Dessers from Serie A as Ibrox transfer drive heats uphttps://t.co/Eg0yoojStE