"Si Milan a dépensé autant pour Charles De Ketelaere..."

Charles De Ketelaere est probablement l'échec le plus retentissant du mercato milanais, mais le Diable Rouge peut aussi compter sur énormément de soutien. Son capitaine Davide Calabria lui a adressé quelques mots.

Dans une interview accordée à Sky Italia, Davide Calabria, capitaine de l'AC Milan, a assuré son jeune coéquipier Charles De Ketelaere de tout son soutien. Le Belge, arrivé l'été passé contre 35 millions d'euros, a vécu une saison très difficile.

Alors qu'un journaliste italien affirmait en parallèle que Milan croyait encore en CDK et ne l'enverrait pas en prêt, Calabria a commenté : "Ecoutez, ce n'est pas à moi d'évoquer le mercato. Mais Charles est extrêmement talentueux".

Il n'est pas le premier joueur de Milan à assurer De Ketelaere de son soutien. Visiblement, l'ancien brugeois a convaincu en interne. "Si Milan a dépensé autant d'argent pour lui, cela veut bien dire qu'ils ont vu quelque chose", pointe Davide Calabria. "Je comprends aussi les difficultés quand vous venez d'un plus petit championnat".

Après une saison sans but malgré 39 matchs disputés, Charles De Ketelaere va devoir revenir plus fort. "J'espère que cet été, il pourra se vider la tête et revenir de la meilleure des manières", conclut le capitaine de l'AC Milan.