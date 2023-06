Duranville, Godts, Engels, Sardella,... les déçus qui ne se battront pas pour les Jeux Olympiques à l'Euro U21

Jacky Mathijssen avait annoncé ne pas vouloir déforcer la sélection U19. Si cette condition a été respectée à l'exception d'Arthur Vermeeren, Julien Duranville, Mika Godts et Arne Engels, pour ne citer qu'eux, peuvent s'estimer déçus de ne pas être du voyage en Géorgie.

Le 21 juin prochain, les Diablotins affronteront les Pays-Bas de Ryan Gravenberch pour leur première rencontre du championnat d'Europe espoirs. Placés dans une poule difficile avec les Oranjes, le Portugal et l'hôte géorgien, les U21 ambitionnent au minimum une demi-finale, qualificative pour les Jeux Olympiques 2024.

Ce jeudi, Jacky Mathijssen a dévoilé sa sélection provisoire. On se demandait combien de Diables Rouges viendraient prêter main forte aux U21, ils seront quatre : Lavia, De Ketelaere, Debast et Bakayoko. Mathijssen, qui avait annoncé ne pas vouloir déforcer la sélection U19, a tenu sa promesse et n'a sélectionné qu'un joueur de la catégorie "inférieure" : Arthur Vermeeren.

Cette année, de nombreux Diablotins se sont révélés aux yeux du grand public et plusieurs ont donc été déçus à la lecture de cette liste. On pense par exemple à Julien Duranville (17 ans), de retour d'une très lourde blessure et auteur d'une montée au jeu tonitruante lors du "match du titre" perdu de Dortmund, contre Mainz.

Toujours en Bundesliga, le jeune Arne Engels (19 ans), transféré lors du mercato hivernal du Club NXT à Augsburg contre 100.000€, a contre toute attente directement glané une place de titulaire dans l'entrejeu du 15e du championnat d'Allemagne.

Mika Godts (17), également, qui après un bon début de saison au Jong Genk est parti direction l'Ajax Amsterdam, ou il a pu participer à trois rencontres avec les A, en profitant pour délivrer sa première passe décisive. Mais comme Duranville et Engels, il fait partie des joueurs que Jacky Mathijssen n'avait pas envie "d'enlever" aux U19, qui disputent aussi des rencontres capitales pour les prochaines échéances.

Dans notre Jupiler Pro League, Matisse Samoise (21) sort d'une saison complète et de qualité avec La Gantoise et avait déjà été appelé avec les Espoirs à plusieurs reprises. D'autres avaient aussi été repris pour les qualifications et peuvent s'estimer déçus, comme Kyllian Sardella, Marco Kana ou Anthony Descotte. Deux absences majeures pour blessure : Ken Nkuba et Kyan Vaesen.

Quoi qu'il en soit, les armes sont là et ce noyau semble tout à fait capable de rejoindre le dernier carré. Reste à voir si la mayonnaise prendra et si les Diables pourront donner le coup de pouce nécessaire à leurs anciens coéquipiers. Absente des JO de football depuis 2008, la Belgique cherche à enfin retrouver cette compétition (qu'elle a remporté en 1920 !), 16 ans plus tard.