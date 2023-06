Romelu Lukaku fait le plein de confiance avant la finale de la Ligue des Champions

L'Inter termine son championnat par une victoire, avec un assist de son buteur de belge.

Tous les feux sont au vert pour l'Inter à une semaine du rendez-vous le plus important de la saison, contre Manchester City, en finale de la Ligue des Champions.

Déjà assurés de leur place dans le top 4 et de leur qualification pour la Ligue des Champions, les Interistes ont fait le job sur la pelouse du Torino. Avec une victoire par le plus petit écart, conquise grâce à un but de Marcelo Brozovic et un assist de Romelu Lukaku.

L'attaquant belge, qui a également inscrit cinq buts lors de ses sept dernières sorties, marque des points avant la finale de la Ligue des Champions. Assez pour griller la politesse à Edin Dzeko et être titulaire samedi prochain à Istanbul?