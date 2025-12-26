🎥 Le tournant du match : Genk aurait-il dû obtenir un penalty pour égaliser à 4-4 contre Bruges ?

🎥 Le tournant du match : Genk aurait-il dû obtenir un penalty pour égaliser à 4-4 contre Bruges ?
Photo: © photonews

Le Club de Bruges s'est imposé dans un match spectaculaire sur la pelouse du Racing Genk ce vendredi. Une action, cependant, suscite déjà la polémique.

Après 45 premières minutes parfaitement maîtrisées, le Club de Bruges pensait déjà avoir fait la différence sur la pelouse du Racing Genk, ce vendredi, à l’occasion de la 20e journée de Jupiler Pro League.

Grâce aux buts de Hugo Vetlesen, Roméo Vermant et Hans Vanaken, les Blauw & Zwart menaient déjà 0-2, puis 1-3 à la pause, après que Yira Sor ait réduit l’écart quelques instants après le 0-2.

Cependant, en seconde période, Bruges a presque disparu du match et Genk est revenu dans la rencontre, revenant à 2-3 puis 3-3, avant que Aleksandar Stankovic ne signe une superbe frappe pour remettre les Brugeois aux commandes.

Le tournant du match : pas de penalty pour Genk

Un but tombé à point nommé pour Bruges, qui n’en menait plus large à la Cegeka Arena. Et malgré cette nouvelle douche froide, le Racing Genk aurait pu bénéficier d’un penalty en fin de rencontre.

Hugo Siquet semble en effet avoir touché le ballon de la main de manière fautive dans la surface. La VAR a invité l’arbitre Lawrence Visser à visionner les images, mais ce dernier n’a pas modifié sa décision. À l’entrée du temps additionnel, Cissé Sandra a scellé le sort de la rencontre en marquant le 3-5, tuant tout suspense.

Lire aussi… "Ce vers quoi on veut aller" : cinq buts... en six tirs cadrés, la patte d'Ivan Leko se fait déjà sentir

