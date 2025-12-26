Privé de ses cadres, Rik De Mil veut rester au contact du top 6... peu importe la manière

Privé de ses cadres, Rik De Mil veut rester au contact du top 6... peu importe la manière
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Battu lors de ses deux premières rencontres avec La Gantoise, Rik De Mil espère enfin décrocher son premier succès avec les Buffalos afin de rester au contact des candidats au top 6. Plusieurs joueurs clés sont cependant absents.

Rik De Mil a perdu ses deux premiers matchs à la tête de La Gantoise et sait que son équipe doit s’imposer face à Westerlo ce samedi pour rester au contact des candidats au top 6.

Cependant, le nouveau T1 des Buffalos est encore privé de plusieurs joueurs importants, a-t-il indiqué en conférence de presse. Hatim Es‑Saoubi et Mathias Delorge sont définitivement forfaits. Abdelkahar Kadri et Atsuki Ito sont très incertains. Michal Skoras est suspendu, tandis que Wilfried Kanga réintègre l’équipe.

Rik de Mil et La Gantoise doivent briser leur spirale négative

"J’ai vu une équipe combative, mais il faut aussi travailler sur leur moral : il faut les soutenir, évidemment, et si l’on veut briser cette spirale de mauvais résultats, il faut un match où la chance nous sourit. Un match où l’on gagne, même si ce n’est pas toujours de façon parfaite", a déclaré De Mil, cité par Het Nieuwsblad, conscient que seuls les trois points permettront de qualifier cette dernière rencontre de l’année de réussie.

"Il faut travailler pour remporter cette victoire, et la force mentale est cruciale à cet égard. Nous avons beaucoup parlé entre nous, et je pense qu’il est essentiel de travailler non seulement avec notre onze de départ, mais aussi avec les joueurs actuellement blessés, de les réintégrer et de les renforcer mentalement."


Westerlo reste un club particulier à affronter pour Rik De Mil, puisqu’il y a terminé la saison 2023-2024. "C’est toujours l’occasion de retrouver les joueurs et le staff avec qui j’ai tissé des liens très forts. À mon arrivée, le club était menacé de relégation, mais finalement, nous avons réussi à obtenir un bon résultat. La fin laisse peut-être un goût amer, mais je préfère me concentrer sur le positif plutôt que sur l’injustice", a-t-il conclu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis La Gantoise - Westerlo en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (27/12).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Westerlo
Rik De Mil

Plus de news

LIVE : Saint-Trond égalise contre un Standard réduit à 10 Live

LIVE : Saint-Trond égalise contre un Standard réduit à 10

19:07
Défense de fer, attaque rapide : deux domaines où le RFC Liège excelle en Challenger Pro League

Défense de fer, attaque rapide : deux domaines où le RFC Liège excelle en Challenger Pro League

19:00
Une carte en moins pour Vincent Euvrard : un blessé de dernière minute au Standard avant d'affronter STVV

Une carte en moins pour Vincent Euvrard : un blessé de dernière minute au Standard avant d'affronter STVV

18:32
Salah en héros : Hugo Broos met en avant les failles de l'Égypte pour Rudi Garcia mais repart frustré

Salah en héros : Hugo Broos met en avant les failles de l'Égypte pour Rudi Garcia mais repart frustré

18:40
"Ce vers quoi on veut aller" : cinq buts... en six tirs cadrés, la patte d'Ivan Leko se fait déjà sentir

"Ce vers quoi on veut aller" : cinq buts... en six tirs cadrés, la patte d'Ivan Leko se fait déjà sentir

18:20
Burgess finit l'année sur une rouge, l'Union sur les genoux : le Club de Bruges n'est plus qu'à un point

Burgess finit l'année sur une rouge, l'Union sur les genoux : le Club de Bruges n'est plus qu'à un point

18:06
🎥 Le tournant du match : Genk aurait-il dû obtenir un penalty pour égaliser à 4-4 contre Bruges ?

🎥 Le tournant du match : Genk aurait-il dû obtenir un penalty pour égaliser à 4-4 contre Bruges ?

17:00
1
Encore absent ce week-end : Pep Guardiola fait le point sur la blessure de Jeremy Doku

Encore absent ce week-end : Pep Guardiola fait le point sur la blessure de Jeremy Doku

17:30
Charleroi perturbé par l'épisode Rik de Mil ? "On a souvent parlé de son transfert avorté dans le vestiaire"

Charleroi perturbé par l'épisode Rik de Mil ? "On a souvent parlé de son transfert avorté dans le vestiaire"

16:00
Huit buts, du spectacle : Bruges remporte un match fou à Genk, qui laisse encore filer le top 6

Huit buts, du spectacle : Bruges remporte un match fou à Genk, qui laisse encore filer le top 6

15:30
"Dans ma tête, c'était fini" : Lucas Pirard a bien cru ne jamais pouvoir revenir au Standard cet été

"Dans ma tête, c'était fini" : Lucas Pirard a bien cru ne jamais pouvoir revenir au Standard cet été

14:40
"Il nous avait fait sentir sa déception" : Rik De Mil n'allait pas laisser passer le train deux fois

"Il nous avait fait sentir sa déception" : Rik De Mil n'allait pas laisser passer le train deux fois

14:20
Le football français en deuil : Jean-Louis Gasset, figure emblématique de Montpellier, est décédé

Le football français en deuil : Jean-Louis Gasset, figure emblématique de Montpellier, est décédé

15:00
🎥 Grande première pour Nicky Hayen à Genk : de superbes images... mais déjà un petit problème

🎥 Grande première pour Nicky Hayen à Genk : de superbes images... mais déjà un petit problème

14:00
Une ambiance étrange à Sclessin : les Ultras du Standard vont boycotter le début de la rencontre

Une ambiance étrange à Sclessin : les Ultras du Standard vont boycotter le début de la rencontre

13:30
"Ils ne pourront pas jouer comme ça face à Saint-Trond" : le Standard ne convainc pas tout le monde

"Ils ne pourront pas jouer comme ça face à Saint-Trond" : le Standard ne convainc pas tout le monde

13:00
Les 11 probables du "Boxing Day" entre Anderlecht et Charleroi

Les 11 probables du "Boxing Day" entre Anderlecht et Charleroi

11:39
"C'est imposé par l'UEFA" : Tom Saintfiet critique vertement la décision de jouer la CAN tous les 4 ans

"C'est imposé par l'UEFA" : Tom Saintfiet critique vertement la décision de jouer la CAN tous les 4 ans

12:40
1
📷 Le nouveau maillot du Real Madrid est connu et ne plaît pas aux supporters

📷 Le nouveau maillot du Real Madrid est connu et ne plaît pas aux supporters

12:20
L'avenir d'un milieu de terrain du Club de Bruges semble d'ores et déjà décidé

L'avenir d'un milieu de terrain du Club de Bruges semble d'ores et déjà décidé

12:00
Il avait (entre autres) refusé Anderlecht l'été passé : "J'ai la confirmation que c'était le bon choix"

Il avait (entre autres) refusé Anderlecht l'été passé : "J'ai la confirmation que c'était le bon choix"

11:30
Le grand retour de Warleson entre les perches : "Non, je n'ai pas été surpris"

Le grand retour de Warleson entre les perches : "Non, je n'ai pas été surpris"

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/12: Origi - Bornauw

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/12: Origi - Bornauw

10:00
Mike Trésor a-t-il encore un avenir à Burnley ? Scott Parker lui ouvre la porte !

Mike Trésor a-t-il encore un avenir à Burnley ? Scott Parker lui ouvre la porte !

10:30
La première rumeur concernant Divock Origi est là : sans surprise, ce n'est pas un club du top

La première rumeur concernant Divock Origi est là : sans surprise, ce n'est pas un club du top

10:00
Thorgan Hazard aurait déjà une idée de reconversion après sa carrière

Thorgan Hazard aurait déjà une idée de reconversion après sa carrière

09:00
Le Real Madrid prend un râteau dans la course au successeur de Xabi Alonso

Le Real Madrid prend un râteau dans la course au successeur de Xabi Alonso

09:30
Éviter l'indigestion pour finir l'année dans le top 6 : la tâche du Standard contre Saint-Trond

Éviter l'indigestion pour finir l'année dans le top 6 : la tâche du Standard contre Saint-Trond

07:40
Quel mercato pour le Racing Genk ? Nicky Hayen s'exprime

Quel mercato pour le Racing Genk ? Nicky Hayen s'exprime

08:00
Un flop total et déjà un départ pour ce Diable Rouge ?

Un flop total et déjà un départ pour ce Diable Rouge ?

07:00
📷 Erling Haaland rassure Pep Guardiola à sa façon

📷 Erling Haaland rassure Pep Guardiola à sa façon

08:30
De la Pro League à la Coupe du Monde : l'une des surprises de D1A raconte son parcours

De la Pro League à la Coupe du Monde : l'une des surprises de D1A raconte son parcours

07:20
Vincent Euvrard peut enfin viser la continuité : la composition probable du Standard contre Saint-Trond

Vincent Euvrard peut enfin viser la continuité : la composition probable du Standard contre Saint-Trond

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/12: Raskin - Rommens - Kotto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/12: Raskin - Rommens - Kotto

22:30
Rudi Garcia, un "sélectionneur intérimaire" ? "Il partira après la Coupe du Monde"

Rudi Garcia, un "sélectionneur intérimaire" ? "Il partira après la Coupe du Monde"

06:30
2
Un talent belge de Pro League intéresse les Rangers

Un talent belge de Pro League intéresse les Rangers

19:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 FC Bruges FC Bruges
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-1 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 20:45 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 27/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 27/12 OH Louvain OH Louvain
KV Malines KV Malines 27/12 FCV Dender EH FCV Dender EH
La Gantoise La Gantoise 27/12 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved