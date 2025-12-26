Privé de ses cadres, Rik De Mil veut rester au contact du top 6... peu importe la manière

Battu lors de ses deux premières rencontres avec La Gantoise, Rik De Mil espère enfin décrocher son premier succès avec les Buffalos afin de rester au contact des candidats au top 6. Plusieurs joueurs clés sont cependant absents.

Rik De Mil a perdu ses deux premiers matchs à la tête de La Gantoise et sait que son équipe doit s’imposer face à Westerlo ce samedi pour rester au contact des candidats au top 6.

Cependant, le nouveau T1 des Buffalos est encore privé de plusieurs joueurs importants, a-t-il indiqué en conférence de presse. Hatim Es‑Saoubi et Mathias Delorge sont définitivement forfaits. Abdelkahar Kadri et Atsuki Ito sont très incertains. Michal Skoras est suspendu, tandis que Wilfried Kanga réintègre l’équipe.

Rik de Mil et La Gantoise doivent briser leur spirale négative

"J’ai vu une équipe combative, mais il faut aussi travailler sur leur moral : il faut les soutenir, évidemment, et si l’on veut briser cette spirale de mauvais résultats, il faut un match où la chance nous sourit. Un match où l’on gagne, même si ce n’est pas toujours de façon parfaite", a déclaré De Mil, cité par Het Nieuwsblad, conscient que seuls les trois points permettront de qualifier cette dernière rencontre de l’année de réussie.

"Il faut travailler pour remporter cette victoire, et la force mentale est cruciale à cet égard. Nous avons beaucoup parlé entre nous, et je pense qu’il est essentiel de travailler non seulement avec notre onze de départ, mais aussi avec les joueurs actuellement blessés, de les réintégrer et de les renforcer mentalement."



Westerlo reste un club particulier à affronter pour Rik De Mil, puisqu’il y a terminé la saison 2023-2024. "C’est toujours l’occasion de retrouver les joueurs et le staff avec qui j’ai tissé des liens très forts. À mon arrivée, le club était menacé de relégation, mais finalement, nous avons réussi à obtenir un bon résultat. La fin laisse peut-être un goût amer, mais je préfère me concentrer sur le positif plutôt que sur l’injustice", a-t-il conclu.