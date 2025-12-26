Encore absent ce week-end : Pep Guardiola fait le point sur la blessure de Jeremy Doku

Blessé, Jeremy Doku est forfait pour le déplacement de Manchester City à Nottingham ce week-end. Le Diable Rouge devrait cependant faire son retour chez les Skyblues "bientôt".

Jeremy Doku a participé à chacun des quinze premiers matchs de Premier League et aux six premiers matchs de Ligue des Champions cette saison. Un signe clair que le Diable Rouge est devenu un élément incontournable aux yeux de Pep Guardiola.

Dans sa meilleure saison depuis son arrivée à Manchester City, l’ailier gauche s’est cependant blessé à la mi-décembre et a manqué les deux derniers matchs de championnat, à Crystal Palace et contre West Ham.

"Il est forfait contre Brentford, c’est sûr. Je ne sais pas exactement quand il reviendra, peut-être au Nouvel An. Cela pourrait être lors de la rencontre face à Sunderland le 1er janvier", déclarait Pep Guardiola à son sujet il y a deux semaines.

Jeremy Doku bientôt de retour à Manchester City

Avant cela, Manchester City se rend à Nottingham Forest ce week-end pour sa dernière rencontre de l’année civile. À cette occasion, Guardiola a donné de brèves nouvelles de Jeremy Doku, lors de son point sur l’infirmerie.

"Rodri va beaucoup, beaucoup mieux. John Stones et Jeremy Doku ne sont pas encore prêts, mais ils devraient l’être bientôt", a déclaré l’Espagnol. Pas de grande nouvelle donc, mais une confirmation que le joueur de 23 ans n’a pas rechuté, que Pep Guardiola prend toutes les précautions nécessaires, et que son retour devrait intervenir dans les plus brefs délais.



Lire aussi… 📷 Erling Haaland rassure Pep Guardiola à sa façon ›