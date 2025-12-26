Encore absent ce week-end : Pep Guardiola fait le point sur la blessure de Jeremy Doku

Encore absent ce week-end : Pep Guardiola fait le point sur la blessure de Jeremy Doku

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Blessé, Jeremy Doku est forfait pour le déplacement de Manchester City à Nottingham ce week-end. Le Diable Rouge devrait cependant faire son retour chez les Skyblues "bientôt".

Jeremy Doku a participé à chacun des quinze premiers matchs de Premier League et aux six premiers matchs de Ligue des Champions cette saison. Un signe clair que le Diable Rouge est devenu un élément incontournable aux yeux de Pep Guardiola.

Dans sa meilleure saison depuis son arrivée à Manchester City, l’ailier gauche s’est cependant blessé à la mi-décembre et a manqué les deux derniers matchs de championnat, à Crystal Palace et contre West Ham.

"Il est forfait contre Brentford, c’est sûr. Je ne sais pas exactement quand il reviendra, peut-être au Nouvel An. Cela pourrait être lors de la rencontre face à Sunderland le 1er janvier", déclarait Pep Guardiola à son sujet il y a deux semaines.

Jeremy Doku bientôt de retour à Manchester City

Avant cela, Manchester City se rend à Nottingham Forest ce week-end pour sa dernière rencontre de l’année civile. À cette occasion, Guardiola a donné de brèves nouvelles de Jeremy Doku, lors de son point sur l’infirmerie.

"Rodri va beaucoup, beaucoup mieux. John Stones et Jeremy Doku ne sont pas encore prêts, mais ils devraient l’être bientôt", a déclaré l’Espagnol. Pas de grande nouvelle donc, mais une confirmation que le joueur de 23 ans n’a pas rechuté, que Pep Guardiola prend toutes les précautions nécessaires, et que son retour devrait intervenir dans les plus brefs délais.

Lire aussi… 📷 Erling Haaland rassure Pep Guardiola à sa façon

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Nottingham Forest - Manchester City en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (27/12).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Manchester City
Nottingham Forest
Jérémy Doku
Josep Guardiola i Sala

Plus de news

LIVE : Saint-Trond égalise contre un Standard réduit à 10 Live

LIVE : Saint-Trond égalise contre un Standard réduit à 10

19:07
Défense de fer, attaque rapide : deux domaines où le RFC Liège excelle en Challenger Pro League

Défense de fer, attaque rapide : deux domaines où le RFC Liège excelle en Challenger Pro League

19:00
Salah en héros : Hugo Broos met en avant les failles de l'Égypte pour Rudi Garcia mais repart frustré

Salah en héros : Hugo Broos met en avant les failles de l'Égypte pour Rudi Garcia mais repart frustré

18:40
Une carte en moins pour Vincent Euvrard : un blessé de dernière minute au Standard avant d'affronter STVV

Une carte en moins pour Vincent Euvrard : un blessé de dernière minute au Standard avant d'affronter STVV

18:32
"Ce vers quoi on veut aller" : cinq buts... en six tirs cadrés, la patte d'Ivan Leko se fait déjà sentir

"Ce vers quoi on veut aller" : cinq buts... en six tirs cadrés, la patte d'Ivan Leko se fait déjà sentir

18:20
Burgess finit l'année sur une rouge, l'Union sur les genoux : le Club de Bruges n'est plus qu'à un point

Burgess finit l'année sur une rouge, l'Union sur les genoux : le Club de Bruges n'est plus qu'à un point

18:06
📷 Erling Haaland rassure Pep Guardiola à sa façon

📷 Erling Haaland rassure Pep Guardiola à sa façon

08:30
🎥 Le tournant du match : Genk aurait-il dû obtenir un penalty pour égaliser à 4-4 contre Bruges ?

🎥 Le tournant du match : Genk aurait-il dû obtenir un penalty pour égaliser à 4-4 contre Bruges ?

17:00
1
Privé de ses cadres, Rik De Mil veut rester au contact du top 6... peu importe la manière

Privé de ses cadres, Rik De Mil veut rester au contact du top 6... peu importe la manière

16:30
Charleroi perturbé par l'épisode Rik de Mil ? "On a souvent parlé de son transfert avorté dans le vestiaire"

Charleroi perturbé par l'épisode Rik de Mil ? "On a souvent parlé de son transfert avorté dans le vestiaire"

16:00
Huit buts, du spectacle : Bruges remporte un match fou à Genk, qui laisse encore filer le top 6

Huit buts, du spectacle : Bruges remporte un match fou à Genk, qui laisse encore filer le top 6

15:30
Le football français en deuil : Jean-Louis Gasset, figure emblématique de Montpellier, est décédé

Le football français en deuil : Jean-Louis Gasset, figure emblématique de Montpellier, est décédé

15:00
"Dans ma tête, c'était fini" : Lucas Pirard a bien cru ne jamais pouvoir revenir au Standard cet été

"Dans ma tête, c'était fini" : Lucas Pirard a bien cru ne jamais pouvoir revenir au Standard cet été

14:40
"Il nous avait fait sentir sa déception" : Rik De Mil n'allait pas laisser passer le train deux fois

"Il nous avait fait sentir sa déception" : Rik De Mil n'allait pas laisser passer le train deux fois

14:20
🎥 Grande première pour Nicky Hayen à Genk : de superbes images... mais déjà un petit problème

🎥 Grande première pour Nicky Hayen à Genk : de superbes images... mais déjà un petit problème

14:00
Une ambiance étrange à Sclessin : les Ultras du Standard vont boycotter le début de la rencontre

Une ambiance étrange à Sclessin : les Ultras du Standard vont boycotter le début de la rencontre

13:30
"Ils ne pourront pas jouer comme ça face à Saint-Trond" : le Standard ne convainc pas tout le monde

"Ils ne pourront pas jouer comme ça face à Saint-Trond" : le Standard ne convainc pas tout le monde

13:00
"C'est imposé par l'UEFA" : Tom Saintfiet critique vertement la décision de jouer la CAN tous les 4 ans

"C'est imposé par l'UEFA" : Tom Saintfiet critique vertement la décision de jouer la CAN tous les 4 ans

12:40
1
📷 Le nouveau maillot du Real Madrid est connu et ne plaît pas aux supporters

📷 Le nouveau maillot du Real Madrid est connu et ne plaît pas aux supporters

12:20
L'avenir d'un milieu de terrain du Club de Bruges semble d'ores et déjà décidé

L'avenir d'un milieu de terrain du Club de Bruges semble d'ores et déjà décidé

12:00
Les 11 probables du "Boxing Day" entre Anderlecht et Charleroi

Les 11 probables du "Boxing Day" entre Anderlecht et Charleroi

11:39
Il avait (entre autres) refusé Anderlecht l'été passé : "J'ai la confirmation que c'était le bon choix"

Il avait (entre autres) refusé Anderlecht l'été passé : "J'ai la confirmation que c'était le bon choix"

11:30
Mike Trésor a-t-il encore un avenir à Burnley ? Scott Parker lui ouvre la porte !

Mike Trésor a-t-il encore un avenir à Burnley ? Scott Parker lui ouvre la porte !

10:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/12: Origi - Bornauw

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 26/12: Origi - Bornauw

10:00
Le grand retour de Warleson entre les perches : "Non, je n'ai pas été surpris"

Le grand retour de Warleson entre les perches : "Non, je n'ai pas été surpris"

11:00
La première rumeur concernant Divock Origi est là : sans surprise, ce n'est pas un club du top

La première rumeur concernant Divock Origi est là : sans surprise, ce n'est pas un club du top

10:00
Le Real Madrid prend un râteau dans la course au successeur de Xabi Alonso

Le Real Madrid prend un râteau dans la course au successeur de Xabi Alonso

09:30
Thorgan Hazard aurait déjà une idée de reconversion après sa carrière

Thorgan Hazard aurait déjà une idée de reconversion après sa carrière

09:00
"Je ne suis pas le nouveau De Bruyne"

"Je ne suis pas le nouveau De Bruyne"

22:00
Un flop total et déjà un départ pour ce Diable Rouge ?

Un flop total et déjà un départ pour ce Diable Rouge ?

07:00
Éviter l'indigestion pour finir l'année dans le top 6 : la tâche du Standard contre Saint-Trond

Éviter l'indigestion pour finir l'année dans le top 6 : la tâche du Standard contre Saint-Trond

07:40
Quel mercato pour le Racing Genk ? Nicky Hayen s'exprime

Quel mercato pour le Racing Genk ? Nicky Hayen s'exprime

08:00
De la Pro League à la Coupe du Monde : l'une des surprises de D1A raconte son parcours

De la Pro League à la Coupe du Monde : l'une des surprises de D1A raconte son parcours

07:20
Rudi Garcia, un "sélectionneur intérimaire" ? "Il partira après la Coupe du Monde"

Rudi Garcia, un "sélectionneur intérimaire" ? "Il partira après la Coupe du Monde"

06:30
2
Vincent Euvrard peut enfin viser la continuité : la composition probable du Standard contre Saint-Trond

Vincent Euvrard peut enfin viser la continuité : la composition probable du Standard contre Saint-Trond

06:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/12: Raskin - Rommens - Kotto

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/12: Raskin - Rommens - Kotto

22:30

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 18
Manchester United Manchester United 21:00 Newcastle Utd Newcastle Utd
Nottingham Forest Nottingham Forest 27/12 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 27/12 Brighton Brighton
Brentford Brentford 27/12 Bournemouth Bournemouth
Burnley Burnley 27/12 Everton Everton
West Ham Utd West Ham Utd 27/12 Fulham Fulham
Liverpool Liverpool 27/12 Wolverhampton Wolverhampton
Chelsea Chelsea 27/12 Aston Villa Aston Villa
Sunderland Sunderland 28/12 Leeds United Leeds United
Crystal Palace Crystal Palace 28/12 Tottenham Tottenham
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved