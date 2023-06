Vadis Odjidja fait ses adieux : "Toutes les chansons ont une fin"

Ce samedi soir, La Gantoise s'est imposée contre le Standard de Liège (3-1) lors de la dernière journée de Playoffs 2.

Le Standard de Liège a ouvert le score via Balikwisha (11e) avant de voir La Gantoise l'emporter grâce à un triplé de Cuypers (23e, 43e et 79e pen). Odjidja est sorti en deuxième mi-temps sous les applaudissements d'adieu pour le capitaine gantois en fin de contrat. "Je pense que ce soir, c'est un adieu, j'en suis conscient. Je n'ai plus de contrat pour l'année prochaine. Ce fut une grande période avec des hauts et des bas, mais toutes les chansons ont une fin", a confié le médian à l'issue de la rencontre.

"Je me souviendrai surtout du soutien du public. Je suis un vrai Gantois, c'était un grand honneur pour moi de jouer ici et de devenir le capitaine de l'équipe. J'ai vécu beaucoup de grands moments. Je ne sais pas encore de quoi sera fait mon avenir. Aujourd'hui, c'est le moment de faire mes adieux et après, on verra. Je me sens toujours très bien, j'ai aussi montré aujourd'hui que j'avais encore des qualités. Je pense que je vais continuer à jouer au football pendant encore quelques années", a conclu Odjidja.