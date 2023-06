Les options d'Eden Hazard : prendre un ultime risque...ou pas ?

Eden Hazard a enfin dû se rendre à l'évidence : son aventure au Real Madrid n'allait pas miraculeusement changer de trajectoire, et sa dernière année de contrat aurait été une nouvelle année perdue. Mais le Diable Rouge veut-il encore retrouver les terrains ?

Les raison pour lesquelles Eden Hazard était prêt à rester à Madrid un an de plus étaient connues : la famille, le salaire et le très mince espoir d'un départ de Carlo Ancelotti, qui aurait augmenté ses chances d'au moins jouer un peu.

Mais la situation était sans issue depuis qu'Ancelotti avait fait savoir qu'il restait, et le Real Madrid était décidé à faire table rase en se séparant de nombreux joueurs, cadres comme réservistes. Les 20 (!) millions que la Maison Blanche devaient à Hazard pour sa dernière année de contrat étaient une épine dans le pied, et un accord a été trouvé à hauteur de 7 millions (environ) pour que tout le monde s'y retrouve un peu.

Côté famille, la presse espagnole affirme qu'Eden Hazard a mis sa maison madrilène en vente. Un déménagement est donc prévu...mais pour aller où ? Le Brainois va-t-il simplement revenir en Belgique pour s'y installer en famille ? Retournera-t-il à sa vie londonienne ? Quelles sont les options ?

La MLS ? Peu probable

Peu de sources fiables envoient Eden de l'autre côté de l'Atlantique, mais si l'ex-Diable devait opter pour une pige "exotique" et lucrative, ce serait l'option la moins irréaliste. On le sait, la famille passe en premier pour Hazard.

© photonews

Se rendre dans une ville comme New-York, Montréal, Los Angeles ou Miami (rappelons qu'Eden est fan de NBA et de sports américains!) ne manque pas d'attraits, la famille Hazard y vivrait loin des caméras et dans un environnement idéal.

Sportivement, même l'ombre du joueur que Hazard était devait pouvoir se refaire une santé pour une saison en MLS. Mais pourquoi faire, alors que financièrement, il n'a certainement plus besoin de ça, même s'il ne touche "que" les 7 millions de sa dernière année de contrat ?

Le top niveau semble hors d'atteinte

Imaginer Eden Hazard faire un retour par la grande porte à Chelsea ne fait désormais même plus partie des rêves les plus fous de ses fans. Le constat est terrible mais nécessaire : il n'en a plus le niveau - pour l'instant ? Le chantier XXL de Chelsea ne peut pas se permettre de ramener une icône comme Hazard pour la laisser sur le banc.

© photonews

Ailleurs en Angleterre, la situation sera comparable : les noyaux très larges du football actuel laissent peu de place aux excédentaires "symboliques". Burnley est parfois évoqué mais le jeu tout en pressing et en rapidité d'exécution de Vincent Kompany semble peu s'accorder aux limites actuelles d'Hazard, sans parler de l'éventualité d'une lutte pour le maintien à laquelle il n'est pas habitué.

Lille serait un risque énorme

Si Eden Hazard opte pour le romantisme et accepte un salaire "plancher" pour retrouver "son" LOSC, l'option que certains imaginent depuis longtemps, il prendrait en réalité...un risque énorme. Ces 4 dernières saisons, Eden a écorné son image sur beaucoup de plans, mais les souvenirs laissés à Chelsea et à Lille sont restés intacts.

S'il venait à signer au LOSC, reprenant son 10 ou son 26 emblématiques, Eden vendrait des tonnes de maillot, remplirait ce Grand Stade qu'il n'a jamais foulé et serait attendu au tournant. Sans aucune garantie d'offrir ne serait-ce qu'un échantillon de ce qu'il a pu montrer de 2008 à 2012.

Finir sa carrière sur une triste dernière saison à Lille, ce serait ternir tout ce qu'il reste désormais à ses fans : les souvenirs magnifiques. Le jeu n'en vaut probablement pas la chandelle...mais on ignore où Eden lui-même pense en être dans son football.

La Belgique ? Même chose

Les mêmes risques existent au sujet d'un retour complètement irréaliste en Belgique. Faire signer Eden Hazard serait le plus gros coup de l'histoire du football belge, quel que soit son niveau réel au moment de sa signature : le club qui y parviendrait frapperait très fort et vendrait assez de maillots pour rentabiliser le pari.

© photonews

Mais en JPL, c'est devant "son" public, non pas de club, mais celui des Diables, que Hazard pourrait se planter. Ce sont les souvenirs du capitaine virevoltant, de Brésil 2018, de Hongrie 2016, des 33 buts en 126 matchs, du record de dribbles réussis dans une Coupe du Monde qu'Eden prendrait le risque de ternir. Là encore, seul lui peut juger de ce qu'il se pense encore capable d'accomplir, mais le jeu en vaut-il la chandelle ?

La retraite, le plus plausible

Bref : si Hazard soupèse toutes ses options, et à moins qu'il se sente capable au fond de lui, avec une préparation adéquate et du rythme dans les jambes, de retrouver un niveau correct, la moins risquée...est peut-être la retraite. Celle qui était prévue dans un an à la fin de son bail madrilène.

On ne pourrait qu'avoir un goût amer en bouche : celui laissé par le fait qu'un artiste aimant tant le ballon, tant le jeu, ne se lance pas un dernier défi. Et reste sur ce terrible constat : Eden Hazard au Real Madrid est le plus grand flop de l'histoire du football, quasi-indiscutablement. On aimerait qu'il décide de prouver, le temps d'une saison, que Carlo Ancelotti avait tort. Mais le plus plausible est une retraite anticipée, et d'une tristesse sans nom...