Grand ménage à Anderlecht !

Ce mardi, le RSC Anderlecht a annoncé la venue de Mikkel Hemmersam. Le Danois a été nommé en tant que Sports Manager et devra épauler le CEO Sports, Jesper Fredberg.

Mais ce n'est pas tout. Ce mardi soir, Het Laatste Nieuws et le Nieuwsblad expliquent comment Jesper Fredberg prend de plus en plus de place depuis son arrivée l'hiver dernier.

Les journaux flamands l'affirment : Robin Veldman et Guillaume Gillet devraient bientôt quitter le club.

Ce n'est pas vraiment une surprise pour Veldman, qui avait assuré l'intérim lors du départ de Mazzù. Cela fait quelques semaines que son départ se pressentait. Il serait poussé vers la sortie.

Gillet avait quant à lui coaché, en remplacement de Veldman, les Futures jusqu'au terme de la saison. Il n'aurait plus d'avenir au sein du RSCA.