Grand succès pour Arthur Theate et le Melen Little Lions !

Ce mercredi, le défenseur central de l'équipe nationale a dispensé un entraînement aux jeunes joueurs de Melen (P1 liégeoise) avant de se rendre disponible pour une séance de dédicaces, de photos et de partager un repas ses "élèves" d'un jour.

Ce mercredi à Melen se tenait la première édition du "Melen Little Lions". Sous la houlette d'Arthur Theate, les jeunes joueurs du centre de formation de la Royale Alliance Melen-Micheroux (P1 liégeoise) se sont entraînés pendant une heure et demie, avant de partager un repas avec le Diable Rouge et de se prêter aux traditionnelles séances photos et de dédicaces.

"Cela signifie beaucoup de choses de revenir ici. J'ai rencontré mes meilleurs amis d'enfance ici, j'ai commencé le football avec eux et ils étaient avec moi sur le terrain aujourd'hui. J'ai besoin d'eux, de cet environnement. Cette stabilité, c'est ce qui fait que je suis attaché à mes racines. Ce sont mes parents qui ont construit cela avec moi" témoigne l'arrière central du Stade Rennais au micro de Walfoot.be.

Aujourd'hui, c'est cet ancrage local et cet attachement à ses racines qui le pousse à revenir aussi souvent que possible du côté de la RAMM. Lorsqu'il évoluait encore à Ostende, lors de sa première année professionnelle, Arthur Theate se rendait chaque dimanche au match de l'équipe première de Melen pour soutenir ses couleurs de cœur et ses amis d'enfance.

Aujourd'hui, les parents et formateurs mettent trop de pression sur les enfants. L'important est de les laisser prendre du plaisir !"

"Autour des terrains de football, en étant enfants, on était une bande de potes qui prenait beaucoup de plaisir. Aujourd'hui, on met plus de pression sur les enfants du côté des parents et des formateurs. Le mieux est de les laisser prendre du plaisir entre amis, c'est ça l'essentiel. Quand j'étais petit, je voulais aller au football pour m'amuser, pas pour devenir footballeur professionnel. On venait voir les matchs, les Saint-Nicolas au club, et on dormait sur un banc si papa et maman décidaient de fermer la buvette (rires)".

Aujourd'hui joueur professionnel et Diable Rouge, Arthur Theate n'oublie pas d'où il vient et ne compte pas changer de sitôt. Si certains dérivent parfois à la vue de leur premier salaire de joueur professionnel, le joueur de 23 ans sait ce qui reste important pour lui.

"C'est Melen qui m'a fait aimer le foot. Mon papa, en particulier, qui était mon premier entraîneur. Ce club fait partie de moi, du joueur que je suis. Si je ne suis pas 'bling-bling', c'est surtout une question d'éducation. J'aime les belles choses, comme tout le monde, mais je n'en fais pas une fixation. Pour moi, c'est plus important de passer un après-midi avec les enfants plutôt que de faire du shopping à Maastricht" a conclu le défenseur central, qui rejoindra Tubize lundi en vue de la dernière trêve internationale de la saison.