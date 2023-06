Officiel : Reims prolonge l'un de ses Belges

Le coéquipier de Thomas Foket et Maxime Busi s'est engagé jusqu'en 2026.

Reims a prolongé Thibault De Smet jusqu'en 2026. Titulaire à 20 reprises cette saison en championnat, le back gauche De Smet s'est imposé comme une valeur sûre du onze de départ de Will Still. Le Belge est d'ailleurs le joueur de Ligue 1 ayant remporté le plus de duels aériens cette saison (81,6 %).