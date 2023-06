Zeno Debast très ambitieux : "Ce groupe veut réussir quelque chose !"

Zeno Debast était présent ce mercredi à l'inauguration d'une agora en compagnie de Damso et Mario Stroeykens, à Anderlecht. Le jeune Diable sera à l'Euro U21, et a hâte.

Ce lundi, Anderlecht va reprendre les entraînements...sans Zeno Debast : le jeune Diable Rouge a été repris, non pas avec les A, mais avec les U21. "La reprise va faire du bien, parce qu'on a vu trop peu de ballons ces derniers temps", rigole le défenseur central.

"C'est dommage de ne pas être avec mes équipiers d'Anderlecht mais je pense que je me prépare d'une autre façon avec les U21 aussi", continue Debast, qui veut réussir quelque chose en Géorgie. "Ce groupe a faim et a de l'ambition. Mais il faudra déjà sortir de cette poule "de la mort", comme on dit".

Le choix d'aller en U21 n'était pas celui de Debast, mais celui des sélectionneurs, naturellement. "Je crois que Domenico Tedesco et Jacky Mathijssen ont discuté et déterminé ce qui était le mieux. Plus de temps de jeu en U21 ? Tu ne sais jamais comment ça peut se passer", relativise l'Anderlechtois.

"Mais c'est une belle motivation, on veut réussir quelque chose là-bas. Faris Haroun m'a parlé des Jeux Olympiques en 2008, m'a dit que c'était une de ses plus belles expériences. Si je peux vivre ça, c'est beau", conclut Zeno Debast. Il faudra pour cela aller en finale de l'Euro Espoirs!