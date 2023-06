Anderlecht, l'équipe au style de jeu le moins vertical de Belgique

L'agence de recherche suisse CIES a publié une enquête concernant les équipes européennes qui jouent plus ou moins verticalement en possession de balle. En Pro League, certains chiffres sont surprenants.

Dans son rapport mensuel, l'agence de recherche suisse CIES a publié un rapport dans lequel elle analyse la verticalité (ou non) des équipes européennes en possession de balle. Et de manière un petit peu surprenante, il s'avère que c'est... le Sporting d'Anderlecht qui pratique le jeu le moins vertical de Belgique, et donc le plus horizontal.

Si elle peut paraître négative au premier abord, cette statistique n'est pas une si mauvaise chose pour les Mauves. En Europe, plusieurs équipes qui dominent leur championnat, comme Manchester City, le PSG ou le Shaktar Donetsk, se retrouvent avec un style de jeu finalement plus horizontal que vertical.

Un calcul basé sur les courses à haute intensité

La raison ? Les équipes qui jouent plutôt horizontalement, avec une construction parfois vers l'arrière, réalisent moins de courses à haute intensité par match. Mais que signifient-elles ? Selon le CIES, il s'agit du nombre de sprints lors desquels le joueurs dépasse la barre des 20km/h sur un laps de temps de minimum 0.7 seconde, lorsque l'équipe est en possession du ballon. Une manière de mesurer les équipes qui aiment se projeter vers l'avant rapidement une fois le cuir récupéré.

Quand vous comparez les facteurs précédemment cités, Anderlecht se retrouve donc à -12.6% (courses à haute intensité par rapport au nombre de minutes en possession de balle) et demeure l'équipe qui évolue le plus horizontalement de notre championnat. Dans le sens inverse, l'équipe la plus verticale de notre pays est OHL (13.5%), qui devance largement Zulte (6.8%). Un résultat assez logique quand on regarde le football de transitions rapides des Louvanistes.

Genk très vertical mais s'appuie aussi sur la possession

Dans tous les cas, il n'est pas garanti que les clubs qui ont un style de jeu plus horizontal selon cette statistique jouent en réalité un football plus dominant. Dortmund (6%), Manchester United (6.5%) et le Racing Genk (6.5%) pratiquent, par exemple, un football très vertical mais jouent aussi sur la possession.

Le FC Barcelone, pourtant réputé comme une équipe axant son jeu sur la possession, arrive avec une donnée légèrement positive, 0.6%. La France, selon ces statistiques, est le pays où les équipes jouent le plus horizontalement en possession, avec la Ligue 1 et la Ligue 2 qui arrivent en tête du classement des championnats européens. Absente du top 10, la Belgique voit ses équipes généralement pratiquer un football assez direct.