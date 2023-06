Officiel : Retour dans les divisions inférieures pour une légende de notre championnat

A 33 ans, Kristof D'Haene dit au revoir au monde professionnel. L'ancien capitaine iconique de Courtrai a rejoint le club de Roulers-Daisel, en D3 VV (D3 amateur).

Après des passages au Club de Bruges et au Cercle, D'Haene rejoint le KV Courtrai - sa ville natale - en 2015. Avec les Kerels, le joueur va se sentir à la maison et jouera 8 années qui le verront être nommé capitaine du club, mais aussi mettre un terme à son aventure suite à des douleurs au genou.

La belle histoire, c'est que D'Haene est parvenu à maintenir Courtrai cette saison et, pour son dernier match au Stade des Eperons d'Or, il a marqué un but face à l'USG. Il a ensuite été porté en triomphe.

D'Haene explique qu'en signant en Courtrai en 2015, il est "vraiment rentré à la maison". "J'y ai joué huit belles saisons et j'ai pu conclure la dernière il y a quelques mois en marquant un but contre l'Union. Quoi qu'il en soit, je resterai un fervent supporter du Veekaa, mais je me concentrerai désormais principalement sur le SK Roulers-Daisel afin de mener à bien ce nouveau défi", a-t-il déclaré sur le site de Roulers-Daisel lors de sa signature.