Domenico Tedesco s'attire les louanges d'un nouveau Diable Rouge

Quelques mois et quatre matchs seulement après son arrivée à la tête des Diables Rouges, Domenico Tedesco a déjà tenté beaucoup d'ajustements et appelé plusieurs nouveaux joueurs. La route est encore longue vers l'Euro 2024, mais le coach semble avoir le soutien de son groupe.

Auteur d'une très grosse saison à Genk (24 assists et 8 buts), Mike Trésor a été appelé pour la première fois par Tedesco pour ces rencontres de juin.

Monté au jeu contre l'Autriche puis titulaire face à l'Estonie, Trésor a d'abord livré son ressenti après cette deuxième cap. "Ce n’était pas un match facile. Je suis content de l’expérience prise et d’avoir pu commencer. J’ai été bien accueilli par les gars, c’était une chouette expérience. C’était difficile mais les buts de Lukaku nous ont soulagés face à un bloc très bas en face et peu d’espace entre les lignes. Je suis content d’avoir pu commencer et d’avoir la confiance du coach. On doit aussi s’ajuster car on est nouveaux dans le groupe. Les plus anciens communiquent beaucoup avec nous", a déclaré Trésor dans des propos relayés par la Dernière Heure.

Le Genkois a alors glissé quelques mots - positifs - quant à Domenico Tedesco et l'esprit qu'il essaye d'insuffler à l'équipe nationale. "Je note surtout le fait qu’il titularise des nouveaux (joueurs). Cela veut dire qu’il nous a vus jouer cette saison. Il fait tout simplement jouer les joueurs dont il a besoin. C’est un compliment envers le groupe."