Le Real Madrid a annoncé son nouveau capitaine pour la saison à venir. Après le départ de Karim Benzema, c'est le vétéran Nacho Fernandez qui portera le brassard.

Nacho, âgé de 33 ans, a récemment prolongé son contrat avec le Real Madrid et a été choisi comme capitaine au détriment de Luka Modric. Le milieu de terrain croate est le capitaine de l'équipe réserve. Dani Carvajal et Toni Kroos occupent respectivement les postes de troisième et quatrième capitaine au sein de cette superpuissance espagnole.

C'est une grande réussite personnelle pour Nacho. Le défenseur, qui a passé toute sa carrière au Real Madrid, était le quatrième capitaine la saison précédente. Benzema, qui a récemment quitté le club pour l'Arabie saoudite, était alors le capitaine.

L'international espagnol, qui compte 24 sélections à son actif, a disputé 213 matchs avec le Real Madrid jusqu'à présent. Il a remporté cinq fois la Ligue des champions et a été sacré champion d'Espagne à trois reprises.

Que ce soit au Real Madrid ou en équipe nationale belge, Thibaut Courtois ne sera donc pas capitaine.