Le Racing Genk a un grand talent dans le viseur

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Le KRC Genk va devoir se réinventer cet été, après avoir manqué les Champions Playoffs. Pour ce faire, il faudra transférer.

Le KRC Genk devrait, plus que probablement, perdre plusieurs cadres cet été. Kos Karetsas est très convoité et Zakaria El Ouahdi, entre autres, semble lui aussi prêt à franchir un cap. Tous deux pourraient quitter la Cegeka Arena.

Le KRC Genk veut faire son marché en 2.Bundesliga

Entre-temps, les options dans les contrats de Camara, Kayembé et Kapers ont été levées. Et le club réfléchit déjà à d'éventuels renforts estivaux.

Selon BILD, Genk s'intéresse à Youssef Ben Said. Il s'agit d'un meneur de jeu de seulement 16 ans, qui se distingue actuellement à Hanovre 96 — le club où le Club de Bruges est allé recruter un certain Tresoldi.

Youssef Ben Said (Hanovre 96), une bonne affaire pour le KRC Genk ?

Youssef Ben Said est actuellement international chez les U17 tunisiens et impressionne avec les U17 de Hanovre. Il semble ainsi se rapprocher progressivement du noyau A, qui lutte pour la montée en 2. Bundesliga.



La valeur marchande de Youssef Ben Said est inconnue, puisqu'il n'a pas encore 18 ans, mais il pourrait falloir plusieurs millions pour le convaincre. Cela dit, le joueur arrive en fin de contrat et pourrait dès lors représenter une belle opportunité.