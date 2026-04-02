"On gagne" : Eden Hazard et son frère Ethan s'expriment sur les chances de la Belgique pour le Mondial
Photo: © photonews
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Aux côtés de son frère Ethan, Eden Hazard s'est exprimé sur les chances de la Belgique à la Coupe du monde 2026.
"Il y a de belles équipes. Il reste trois ou quatre mois avant la Coupe du monde, donc on verra bien. On a une belle équipe avec des jeunes, un mix entre l’ancienne et la nouvelle génération. On a aussi un très bon coach", a expliqué Eden Hazard au micro de Ciné-Télé-Revue.
Il a ensuite demandé à son frère, Ethan, son pronostic pour la Belgique à la Coupe du monde 2026. "On gagne", a simplement déclaré l'ancien candidat de Secret Story.
Eden Hazard y croit
"Voilà. Tout est dit", a réagi Eden Hazard. "Ça va être difficile, mais ne jamais dire jamais. Je pense qu'ils ont l’équipe, ils ont l’expérience. Dans une Coupe du monde, l’expérience compte énormément et on a des joueurs expérimentés."
Mais Eden Hazard ne sera évidemment jamais remplacé : "Il n’y aura personne comme moi, mais ils peuvent être meilleurs que moi."
Le jeune retraité apprécie beaucoup Jérémy Doku : "C’est vrai qu’on parle beaucoup de lui, sans lui mettre trop de pression. Il y a de très bons joueurs. Il y a toujours Kevin De Bruyne, il y a Romelu Lukaku. Les plus âgés sont bien entourés. Comme je l’ai dit, c'est un bon mix. Au coach Rudi Garcia de faire les bons choix et on va aller loin."
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