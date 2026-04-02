"On gagne" : Eden Hazard et son frère Ethan s'expriment sur les chances de la Belgique pour le Mondial

Aux côtés de son frère Ethan, Eden Hazard s'est exprimé sur les chances de la Belgique à la Coupe du monde 2026.

"Il y a de belles équipes. Il reste trois ou quatre mois avant la Coupe du monde, donc on verra bien. On a une belle équipe avec des jeunes, un mix entre l’ancienne et la nouvelle génération. On a aussi un très bon coach", a expliqué Eden Hazard au micro de Ciné-Télé-Revue.

Il a ensuite demandé à son frère, Ethan, son pronostic pour la Belgique à la Coupe du monde 2026. "On gagne", a simplement déclaré l'ancien candidat de Secret Story.

Eden Hazard y croit

"Voilà. Tout est dit", a réagi Eden Hazard. "Ça va être difficile, mais ne jamais dire jamais. Je pense qu'ils ont l’équipe, ils ont l’expérience. Dans une Coupe du monde, l’expérience compte énormément et on a des joueurs expérimentés."

Mais Eden Hazard ne sera évidemment jamais remplacé : "Il n’y aura personne comme moi, mais ils peuvent être meilleurs que moi."

Le jeune retraité apprécie beaucoup Jérémy Doku : "C’est vrai qu’on parle beaucoup de lui, sans lui mettre trop de pression. Il y a de très bons joueurs. Il y a toujours Kevin De Bruyne, il y a Romelu Lukaku. Les plus âgés sont bien entourés. Comme je l’ai dit, c'est un bon mix. Au coach Rudi Garcia de faire les bons choix et on va aller loin."



