La Belgique dans une partie de tableau favorable en cas de première place dans son groupe au Mondial ?

En terminant premiers de leur groupe, les Diables Rouges pourraient bénéficier d'un "tableau favorable" à la Coupe du monde 2026.

Les Diables Rouges ouvriront leur campagne le 15 juin à Seattle. Le coup d’envoi face à l’Égypte est prévu à 21 heures, heure belge. Six jours plus tard, les Belges disputeront leur deuxième match de groupe. Le 21 juin, ils affronteront l’Iran à Los Angeles. Cette rencontre débutera, elle aussi, à 21 heures, heure belge.

Le dernier match de groupe aura lieu le 27 juin à Vancouver, au Canada. Le coup d’envoi contre la Nouvelle-Zélande sera donné à 5 heures, heure belge. Cet horaire matinal s’explique par le décalage horaire avec la côte ouest nord-américaine.

Que se passera-t-il ensuite après la phase de groupes pour les Diables Rouges ?

Si les Belges terminent premiers de leur groupe, ils resteront dans cette partie du tableau pour disputer un seizième de finale face à un troisième d’un autre groupe, à Seattle. Cette rencontre se jouerait le 1er juillet à 22 heures.

Cela constituerait également une bonne nouvelle pour les supporters belges. En huitièmes de finale, un duel pourrait suivre face au vainqueur du groupe D. En cas de première place, les Diables Rouges pourraient donc encore jouer deux fois à Seattle.





La route vers les quarts de finale totalement dégagée ?

Le vainqueur du groupe D ? Il s’agit du groupe composé des États-Unis, du Paraguay, de l’Australie et de la Turquie, qualifiée via les barrages. Selon les simulations actuellement réalisées, les Belges pourraient d’abord affronter la Tchéquie, considérée comme tête de série. Ensuite, un duel contre la Turquie ou un autre troisième de groupe reste possible. Si on s'aventure plus loin, un quart de finale contre l'Espagne pourrait par exemple éventuellement ensuite être au rendez-vous. En football, rien n'est de toute façon certain. Mais il est clair qu'une première place en phase de groupe avantagerait clairement la Belgique.