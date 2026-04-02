Voici les sommes énormes qu'ont rapporté les centres de formation d'Anderlecht, de Bruges et de Genk

Voici les sommes énormes qu'ont rapporté les centres de formation d'Anderlecht, de Bruges et de Genk
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Les centres de formation du football belge demeurent une source de revenus majeure. C'est ce qui ressort d'une nouvelle étude du CIES, l'Observatoire européen du football, qui a identifié les 100 clubs formateurs les plus rentables au monde.

Selon cette étude, trois clubs belges figurent parmi l'élite mondiale : le RSC Anderlecht, le Club de Bruges et le KRC Genk. La Jupiler Pro League confirme ainsi sa solide réputation de championnat formateur.

Important à savoir : le CIES définit un "club formateur" comme le premier club où un joueur a évolué pendant au moins trois saisons entre 15 et 21 ans - ce qui signifie donc que de nombreux joueurs formés en équipes de jeunes mais partis très tôt ne sont pas comptabilisés. Les montants incluent aussi les bonus et les pourcentages à la revente, ce qui offre une image plus réaliste des revenus.

Anderlecht toujours solidement numéro 1, le Club revient en force

Le RSC Anderlecht est le numéro 1 belge incontesté et se classe 30e au niveau mondial. Les Bruxellois ont engrangé pas moins de 203 millions d'euros sur les dix dernières années grâce à la vente de 31 joueurs formés au club. Le transfert de Jérémy Doku pèse lourd dans ce total.

Le Club de Bruges suit, à la 48e place mondiale, avec 155 millions d'euros pour 20 joueurs. Les Brugeois effectuent une solide remontée et ont même fait mieux qu'Anderlecht au cours des cinq dernières années.

Un succès lié aux nombreuses participations à la Champions League qui ont permis à plusieurs jeunes de se mettre en évidence. Des joueurs comme Charles De Ketelaere ont ainsi généré d'importants revenus.

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Genk fait également très fort

KRC Genk confirme également sa réputation de véritable usine à talents. Les Limbourgeois pointent à la 63e place mondiale et ont récolté 123 millions d'euros grâce à 18 joueurs.

À l'international, ce sont surtout les clubs portugais et néerlandais qui dominent le classement. Le Benfica, l'Ajax et le Sporting Lisbonne forment le top 3.

L'étude confirme ainsi l'image de la Belgique comme un championnat tremplin, aux côtés de pays comme le Portugal, les Pays-Bas, le Brésil et l'Argentine. Pour les clubs belges, investir dans la jeunesse demeure donc l'une des clés majeures du succès.

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