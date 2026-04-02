Le Standard aurait déjà pris une décision concernant Vincent Euvrard

Vincent Euvrard est encore sous contrat jusqu'en juin 2027. Mais le Standard envisagerait d'ores et déjà de le prolonger !

La saison du Standard est-elle une réussite ? Beaucoup rêvaient du top 6, un objectif probablement irréaliste mais que Vincent Euvrard est parvenu à maintenir vivant au fil de la saison, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse pour de bon dans les dernières semaines de compétition.

Reste que le Standard a été plus compétitif que certains le pensaient après plusieurs saisons compliquées, et a toujours un coup à jouer en Europe Playoffs. Un ticket européen serait presque miraculeux, et constituerait une vraie réussite.

Le Standard veut continuer avec Vincent Euvrard

La direction du Standard est donc satisfaite du travail d'Euvrard et est à fond derrière son entraîneur, dont le contrat arrive à son terme en juin 2027. Selon les informations de Sudinfo, le Matricule 16 envisage donc l'avenir avec son T1 et personne d'autre.

Le Standard serait ainsi déjà prêt à faire une offre de prolongation de contrat à Vincent Euvrard, afin de pouvoir travailler sereinement cet été et la saison prochaine (et, peut-être, couvrir ses arrières si un club du top venait aux renseignements).



On ignore si Vincent Euvrard, de son côté, acceptera une prolongation de contrat, mais l'ancien coach de Dender semble assez épanoui au Standard. Il faudra cependant faire un mercato bien ciblé l'été prochain pour redevenir compétitif, d'autant plus dans une saison sans Playoffs.