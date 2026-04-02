Après sa grosse alerte de santé, la Roumanie se sépare de Mircea Lucescu

Mircea Lucescu, qui a manqué la qualification pour la Coupe du Monde 2026, n'est plus le sélectionneur de la Roumanie. Âgé de 80 ans, il avait récemment subi une attaque cardiaque.

Le happy ending n'aura pas eu lieu pour Mircea Lucescu, revenu à la tête de la sélection nationale roumaine plus de 40 ans après son premier passage sur le banc. La Roumanie a manqué la qualification pour la Coupe du Monde 2026, éliminée en demi-finales des barrages européens par la Turquie.

Suite à cette défaite, Lucescu, âgé de 80 ans, avait fait un malaise cardiaque avant un entraînement. Transporté à l'hôpital, il a rapidement repris connaissance, mais cela semblait un signal clair : le vétéran, qui a remporté plus de 20 trophées en tant qu'entraîneur, allait devoir lever le pied.

Mircea Lucescu prend sa retraite

Mircea Lucescu n'a pas pu assurer ses fonctions pour le match amical entre la Roumanie et la Slovaquie, et il ne reprendra pas son poste. La fédération roumaine a en effet annoncé se séparer de son sélectionneur, dont le contrat arrivait à son terme.

L'ancien entraîneur iconique du Shakhtar Donetsk devrait se voir proposer un poste au sein de la fédération à partir du mois de juin, tandis que la Roumanie se cherchera donc le coach idéal pour entamer un nouveau cycle et les qualifications pour l'Euro 2028.

Dans la foulée, Lucescu, à 80 ans, arrête a priori sa carrière d'entraîneur, selon Emanuel Rosu, journaliste roumain. Une carrière qui avait commencé en... 1979, en tant qu'entraîneur-joueur au Corvinul Hunedoara, avant qu'il prenne en mains la sélection de 1981 à 1986. Mircea Lucescu a ensuite coaché le Dinamo Bucarest, Brescia, l'Inter Milan, le Shakhtar Donetsk ou encore le Zenit St Petersbourg.



