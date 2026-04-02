"Mauvaise" nouvelle pour Genk : Tobias Lawal blessé pour le début des Playoffs

Le gardien de but du KRC Genk, Tobias Lawal, s'est blessé. Il manquera le début des Playoffs. Mais pas sûr que les supporters limbourgeois le regrettent...

Durant sa conférence de presse, Nicky Hayen a annoncé ce jeudi que le portier du KRC Genk, Tobias Lawal, manquerait le déplacement à l'Antwerp et le début des Playoffs. Il s'est blessé à l'échauffement avec sa sélection nationale, rapporte le coach genkois.

Lawal compte une cap avec l'équipe nationale autrichienne, qui date du 10 juin 2025. Il est régulièrement repris en tant que gardien n°2 ou n°3. Face au Ghana, il était sur le banc, mais a donc ensuite manqué le match contre la Corée du Sud.

Brughmans ou Van Crombrugge pour remplacer Lawal ?

"La durée de son absence n'est pas encore claire", précise Nicky Hayen dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "Notre staff médical doit encore faire un second checkup". Une absence qui arrive peut-être au pire moment pour Tobias Lawal, sous le feu des critiques en ce moment.

"C'est vrai qu'il sort d'une période malheureuse", concède Hayen. "Ca s'est vu. Mais ça ne sert pas toujours à grand chose de regarder dans le rétroviseur. Nous en avons parlé et parfois, il faut protéger les gens d'eux-mêmes". Laisser Lawal sur le banc pour le début des Europe Playoffs était donc une vraie possibilité.



Tobias Lawal reste sur des prestations assez catastrophiques, que ce soit en Europe ou, surtout, à la RAAL où plusieurs des buts louviérois (5-5) étaient pour lui. Reste à voir, désormais, qui le remplacera : Hendrik Van Crombrugge, l'option de l'expérience, ou Lucca Brughmans, celle du talent brut. "Ce sont deux options possibles", affirme Hayen.