Simon Mignolet annonce sa retraite en fin de saison... et a déjà trouvé sa reconversion

Alors qu'il arrivait en fin de contrat et que les spéculations allaient bon train concernant son avenir, Simon Mignolet a fait une annonce ce jeudi en conférence de presse. Il arrêtera sa carrière en fin de saison.

Les Playoffs à venir marqueront la fin de la riche carrière de Simon Mignolet (38 ans). C'est ce que le gardien de but du Club de Bruges a annoncé ce jeudi en conférence de presse, alors qu'il arrivait en fin de contrat en juin prochain et qu'on ignorait encore de quoi son avenir serait fait.

"Les Champions Playoffs seront les 10 derniers matchs de ma carrière de footballeur. Je suis heureux d'être revenu de ma blessure et d'aborder ces matchs en tant que joueur fit, afin de pouvoir y prendre part sur le terrain", déclare Mignolet.

Simon Mignolet rejoindra l'Union Belge

"Ce que je veux dire aux supporters est très simple : je n'ai pas le résultat pleinement entre les mains, mais mon implication et mon envie seront jusqu'au dernier moment dédiés au Club de Bruges", assure le vétéran brugeois. "Ce n'est pas le moment des remerciements ou pour d'émouvants regards en arrière, car l'histoire n'est pas finie".

Mignolet n'a donc qu'un objectif : "Être champion et aller chercher cette deuxième étoile" (celle du 20e titre national, nda). Simon Mignolet a joué 19 matchs cette saison et après une lourde blessure, il est redevenu titulaire ces derniers mois.



Le Nieuwslad nous apprend que la suite est déjà connue pour l'ex-Diable Rouge : après cette saison, Simon Mignolet va intégrer l'organigramme de l'Union Belge dans un rôle de management encore à préciser.