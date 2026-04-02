Officiel : une démission au sommet du football italien après le fiasco en Bosnie-Herzégovine

Comme prévu, le président de la FIGC, la fédération italienne de football, a démissionné après l'élimination de l'Italie en barrages de la Coupe du Monde.

Le président de la Fédération italienne de football (FIGC), Gabriele Gravina, a présenté sa démission jeudi après l'échec de l'Italie à se qualifier pour la Coupe du monde 2026. Une décision qui était attendue, à la suite du véritable séisme que représente cette troisième Coupe du Monde consécutive manquée pour l'Italie.

"M. Gravina a informé les membres du conseil fédéral qu'il avait présenté sa démission du mandat qui lui avait été confié en février 2025 et qu'il avait convoqué une assemblée extraordinaire élective le 22 juin prochain à Rome", a indiqué la FIGC dans un communiqué sur son site officiel.

Gravina d'abord, Gattuso ensuite ?

S'il a bien été réélu en février 2025, Gravina est en poste depuis 2018 à la tête de la fédération italienne, et reste donc sur trois échecs en qualifications du Mondial en tant que président de la FIGC. Le titre européen, remporté en 2021, avait permis à l'Italie de reprendre espoir.

Dans un premier temps, Gravina avait temporisé après l'échec bosnien, et notamment réaffirmé son soutien au sélectionneur Gennaro Gattuso. Mais le ministre italien des Sports, Andrea Abodi, avait exigé son départ dès le lendemain de cette élimination catastrophique.



Ce départ de Gabriele Gravina devrait signifier un licenciement bientôt officiel pour Gattuso, qui a d'ores et déjà quitté l'Italie et n'a pas communiqué depuis l'après-match en Bosnie-Herzégovine.