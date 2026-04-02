Pourquoi l'ACFF et Voetbal Vlaanderen restent sceptiques face à la réforme de la Pro League

L'ACFF a déjà fait savoir qu'elle ne soutenait pas la nouvelle proposition de la Pro League concernant les équipes U23. Et selon nos informations, Voetbal Vlaanderen n'est pas beaucoup plus enthousiaste. Dès lors, les chances de voir ce projet aboutir paraissent très faibles.

Le projet prévoit même un scénario où le champion de Nationale 1 ne serait pas assuré de monter. La Pro League a en effet imaginé un système dans lequel les équipes U23 peuvent bien descendre de Challenger Pro League, mais doivent être remplacées… par une autre équipe U23.

Un champion de Nationale 1 sans garantie de promotion

Imaginez que deux équipes espoirs occupent les places de relégation : les recours juridiques risquent déjà de s’accumuler. Le projet comporte de nombreuses ramifications complexes, avec des situations potentiellement explosives si celui-ci venait à être adopté.

Tentons de clarifier. L’idée selon laquelle une équipe classée 14e pourrait descendre parce que trois équipes U23 occupent les trois dernières places a été abandonnée.

Ou pas totalement… Si deux équipes "premières" (non-U23) sont sacrées championnes en Nationale 1 ACFF et VV, elles ne monteront que si deux équipes "premières" occupent également les deux dernières places en Challenger Pro League.

Des barrages en cascade ?

Et s’il n’y a qu’une seule équipe "première" dans ces deux dernières places ? Dans ce cas, les deux champions de Nationale 1 disputeraient un barrage, dont le vainqueur prendrait la place de cette équipe.



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Pire encore : si deux équipes U23 occupent les dernières places en Challenger Pro League, le vainqueur de ce premier barrage devrait en disputer un second face à la moins bien classée des équipes "premières" de CPL. Le vainqueur de ce duel monterait… ou se maintiendrait.

On le voit, ce système ressemble davantage à un bricolage qu’à une réforme claire et équitable, et il a peu de chances d’être accepté par les ailes amateurs. Le principe sportif selon lequel un champion doit monter est une nouvelle fois mis à mal. L’ACFF comme Voetbal Vlaanderen ont d’ailleurs réagi avec beaucoup de scepticisme.

Il est donc très probable que de nouvelles discussions soient nécessaires. Reste à savoir qui sera prêt à mettre de côté ses intérêts pour parvenir à une solution équilibrée et acceptable pour tout le monde.