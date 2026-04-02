Le troisième gardien d'Anderlecht a décidé de quitter le club : direction l'Arabie saoudite ?

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Joachim Imbrechts va quitter le RSC Anderlecht en fin de saison, écrit La DH. Le gardien de 24 ans en fin de contrat cet été, qui disposait encore d'une option dans celui-ci, a choisi de poursuivre sa carrière ailleurs après une saison sans la moindre minute de jeu avec le noyau A.

Le Belgo-Suédois a cette saison été barré par Colin Coosemans et Bram Heekeren. Il a donc dû se contenter d’un rôle de troisième gardien, malgré des apparitions régulières dans le groupe.

Avec les RSCA Futures, Joachim Imbrechts a toutefois pu obtenir du temps de jeu. Au total, il a disputé seize rencontres avec l’équipe réserve, où il a pu garder le rythme et tenter de se montrer.

Anderlecht semble entre-temps vouloir prendre une autre direction. Le club souhaite à l’avenir accorder davantage de chances aux gardiens formés à Neerpede, ce qui a encore réduit les perspectives de Joachim Imbrechts.

Plusieurs clubs suivent Joachim Imbrechts

Le gardien était arrivé en provenance de l’Union Saint-Gilloise, où il avait été la doublure d’Anthony Moris pendant trois saisons. Malgré son faible temps de jeu, il était considéré comme un équipier apprécié, aussi bien à l’Union qu’à Anderlecht.



Il suscite l’intérêt de plusieurs pays. Des clubs belges, grecs, danois, suisses et même saoudiens suivent de près sa situation, ce qui devrait lui offrir plusieurs options l’été prochain.