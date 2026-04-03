Mais où est passé William Balikwisha ? L'ancienne pépite du Standard dans une situation compliquée

La carrière de William Balikwisha est au point mort. L'ailier de 26 ans, autrefois considéré comme une promesse au Standard de Liège, a presque totalement disparu des radars cette saison à OHL.

Les problèmes ont commencé à l’été 2024, lorsque William Balikwisha a lui-même forcé son départ du Standard. Mécontent de son rôle et craignant de se retrouver avec un temps de jeu limité sous les ordres d’Ivan Leko, il a rompu son contrat dans l’espoir de franchir un cap.

Mais ce transfert ne s’est finalement jamais concrétisé. L’intérêt de clubs comme Schalke 04 est notamment tombé à l’eau, en partie à cause de doutes concernant son entourage. Ce qui devait être un pas en avant s’est transformé en échec, et Louvain est finalement apparu comme une solution de repli.

À OHL, il a d’abord réalisé une saison correcte, mais sans vraiment se démarquer. Avec des statistiques limitées et des prestations irrégulières, il n’est pas parvenu à imposer sa patte. En 2025, il a même été autorisé à partir, mais il a lui-même refusé un possible transfert au Maccabi Tel Aviv.

Une situation qui a empirée

Depuis, la situation n’a fait qu’empirer. Balikwisha a complètement disparu de la sélection pendant plusieurs mois et a dû se contenter d’entraînements en dehors du noyau A. Sa situation soulève des questions, tant sur le plan sportif qu’en dehors du terrain, même si les avis divergent à ce sujet.

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Une chose est sûre : le talent est toujours là, mais à 26 ans, il devient urgent pour lui de relancer sa carrière. Les prochains mois ressemblent à une dernière chance de se montrer à nouveau. Sans cela, un nouveau départ cet été semble inévitable, avec l’espoir, cette fois, de faire les bons choix.