L'Italie va sévir après le fiasco bosnien : trois têtes devraient tomber et non des moindres

Après la catastrophe que représente l'élimination par la Bosnie-Herzégovine, le football italien est au fond du trou. La fédération devrait sévir.

Pas d'Italie à la Coupe du Monde : cela devient une terrible routine, puisqu'en juin prochain, cela fera 12 ans que la Squadra Azzurra ne s'est pas qualifiée pour la grande fête du football mondial. L'élimination mardi en Bosnie-Herzégovine laissera des traces profondes.

Ainsi, selon plusieurs médias italiens dont MediaSet et Sky Italia, des têtes vont tomber après cette élimination. Alors que le président de la fédération italienne, Gabriele Gravina, avait assuré Gennaro Gattuso de son soutien, c'est bien... Gravina lui-même qui devrait être remercié, ou plutôt donner sa démission.

Gravina, Buffon et Gattuso dehors ?

Une démission qui aura dès lors des conséquences. Sky Italia affirme que Gianluigi Buffon, chef de la délégation italienne et légende absolue du football italien, champion du monde en 2006, va prendre la porte.

Et sans le soutien de Gravina, le sort du sélectionneur Gennaro Gattuso, qui a pleinement échoué dans sa tâche, est scellé également. Gattuso avait déposé sa démission après l'élimination, lui qui avait assuré qu'il "quitterait le pays" si l'Italie n'allait pas à la Coupe du Monde 2026.



Cette démission avait été refusée par Gabriele Gravina, qui va donc prendre la porte. Sauf surprise, l'intégralité de l'organigramme italien va être remanié. Et tout sera à nouveau à refaire d'ici à 2030...