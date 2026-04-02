Naples veut tendre la main à Romelu Lukaku : voici ce qui est prévu

Alors que Romelu Lukaku s'est officiellement et publiquement exposé à des sanctions de la part du Napoli, la situation pourrait évoluer.

Le cas Romelu Lukaku inquiète en Belgique. Après avoir quitté le camp d'entraînement des Diables Rouges la semaine passée, l'attaquant n'est pas retourné à Naples dans les délais convenus, préférant travailler sa forme à Anvers avec Lieven Maesschalck.

Un ultimatum du Napoli a été posé et Lukaku a réagi via ses réseaux, affirmant qu'il ne "tournerait jamais le dos à Naples". Mais la situation reste tendue : le champion d'Italie s'est laissé le droit de procéder à des sanctions et d'écarter Romelu jusqu'à nouvel ordre.

Naples veut discuter avec Lukaku

Ces derniers jours, les discussions se sont intensifiées en coulisses. Naples veut de la clarté concernant la situation de l'attaquant belge. Un contact permanent est désormais établi entre le directeur sportif Giovanni Manna et l'agent de Lukaku, Federico Pastorello. Les deux parties cherchent des solutions afin d'apaiser les tensions de la semaine écoulée.

Selon les médias italiens, un entretien en face à face est en préparation à Castel Volturno. Cette réunion devrait avoir lieu après le match de championnat contre l'AC Milan, programmé le 6 avril.



Malgré cette situation compliquée, Naples comme l'entourage de Lukaku semblent disposés à se rasseoir autour de la table pour éclaircir le conflit. Mais, selon la presse italienne, une mise à l'écart de Lukaku du noyau A n'est pas à exclure.