Un soutien inattendu (et intéressé) : le Beerschot s'invite dans le dossier Seraing-Courtrai

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Le dernier mot n'a pas encore été dit concernant le match annulé entre Seraing et Courtrai. Le Beerschot s'est également inscrit comme partie intéressée auprès du TAS.

Le Conseil disciplinaire de l'Union Belge (URBSFA) avait décidé d'attribuer trois points sur tapis vert au KV Courtrai suite à l'annulation de la rencontre au Pairay pour des problèmes techniques et notamment un début d'incendie dans les locaux du RFC Seraing.

Un résultat qui convenait naturellement à Courtrai, en course pour la promotion en D1A (le deuxième au classement montera automatiquement en compagnie du SK Beveren). "Le club se tourne désormais vers l'avenir et se réjouit de continuer la compétition sur le plan sportif dans les prochaines semaines", se réjouissait-on du côté des Kerels.

Le Beerschot espère que Courtrai sera débouté 

Mais tout n'est pas encore terminé : le RFC Seraing, qui lutte pour son maintien, a saisi le Tribunal d'Arbitrage du Sport. Les Sérésiens espèrent bien obtenir gain de cause et donc que le match se joue. Et dans leur combat, ils ont été rejoints... par le Beerschot.

Le Nieuwsblad nous apprend en effet que le club anversois s'est constitué partie intervenante et intéressée dans le dossier de Seraing-Courtrai. Les Rats sont en pleine lutte pour la montée et sont actuellement 2e au classement avec 60 points, mais Courtrai les dépasseraient s'ils prenaient bien les trois points du match à Seraing. 


Si le KV Courtrai devait finalement jouer son déplacement à Seraing et venait à y perdre des plumes, ce serait un énorme coup sur la tête des Flandriens, et un pas vers la montée pour le Beerschot. 

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