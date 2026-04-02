Jérémy Taravel insiste : il souhaite voir Thorgan Hazard prolonger à Anderlecht

En fin de contrat, Thorgan Hazard prolongera-t-il à Anderlecht cet été ? C'est la grande question à laquelle il n'y a visiblement toujours pas de réponse à ce jour. L'entraîneur du club bruxellois, Jérémy Taravel, souhaite en tout cas voir son joueur prolonger.

Le contrat de Throgan Hazard arrivera à expiration le 30 juin prochain. Cette saison, il est indispensable au Sporting d'Anderlecht avec 12 buts inscrits et huit passes décisives délivrées en championnat. C'est inévitablement l'un des cadres du club bruxellois. Sa prolongation serait alors vue d'un bon œil à Anderlecht.

Jérémy Taravel espère qu'il prolongera. "Pour moi, on doit garder un joueur comme Thorgan Hazard dans son effectif. C’est vrai qu’on parle de l’âge et de toutes ces choses-là, mais c’est quelqu’un qui a joué pratiquement tous les matches", a-t-il pointé au micro de DAZN.

Thorgan Hazard, un joueur très important pour Anderlecht

"Quand on regarde aussi les datas physiques, c’est un des joueurs qui court le plus sur le terrain. Donc forcément, on le gère un peu différemment par rapport aux autres joueurs, notamment au niveau des entraînements et des charges physiques."

Le coach anderlechtois a insisté : "Mais à partir du moment où, pour moi, un joueur est performant d’un point de vue physique et aussi d’un point de vue statistique individuel, c’est un joueur qu’on doit garder."

Anderlecht affrontera lundi le Club de Bruges pour son premier match des Champions' Play-offs. Lors de cette rencontre, Thorgan Hazard pourrait bien montrer une fois de plus son importance pour la formation bruxelloise.



