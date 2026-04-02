Vincent Mannaert rassure les supporters belges : "C'est la seule chose dont nous sommes certains"

L'incertitude plane toujours au-dessus de Belgique-Iran. Gianni Infantino s'est récemment voulu rassurant, mais Vincent Mannaert ne prend rien pour acquis - à part une chose.

Alors que les derniers verdicts sont tombés pour les barrages européens et intercontinentaux, et que toutes les sélections savent donc ce qui les attend à la Coupe du Monde 2026, un dernier doute subsiste : quid de l'Iran ? Attaqué par les USA et Israël le 28 février dernier, l'Iran est censé prendre place dans le groupe G et affronter les Diables Rouges à Los Angeles le 21 juin prochain.

Mais la guerre et les bombardements américains ne semblent pas près de s'arrêter, et la fédération iranienne avait initialement été très claire : dans ce contexte, hors de question de participer à la Coupe du Monde. Gianni Infantino, de son côté, a rassuré lors d'un récent voyage au Mexique, affirmant que l'Iran serait bel et bien présent.

La Belgique jouera bien à Los Angeles... face à l'Iran ?

Et du côté de l'Union Belge ? On ne peut qu'observer et attendre de voir l'évolution de la situation. Vincent Mannaert, dans un grand entretien accordé au Nieuwsblad, a toutefois rassuré les supporters des Diables qui ont prévu de se rendre à Los Angeles.

"La seule certitude que nous avons à l'heure actuelle, c'est que le match ne sera pas déplacé", révèle le directeur technique de la fédération. L'Iran aimerait pouvoir jouer ses matchs au Mexique afin d'éviter de se rendre aux USA ; la FIFA aimerait éviter cette issue.



"Nous partons du principe que les matchs se dérouleront comme prévu. Mais je crains que personne ne puisse prédire ce qui se passera", regrette Mannaert. La seule garantie fournie aurait donc été que le match se déroule bien à Los Angeles. Reste à savoir si ce sera face à l'Iran ou face aux Emirats Arabes Unis, qui serait l'équipe "de remplacement" théorique de dernière minute si la FIFA ne parvient pas à faire en sorte que l'Iran soit présent.