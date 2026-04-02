Plus de 8 millions d'euros pour un jeune de 18 ans ? Bruges prêt à faire une folie

Le Club de Bruges est prêt à investir sur l'avenir. Selon la presse serbe, les Blauw & Zwart auraient jeté leur dévolu sur Adem Avdić, un arrière gauche de 18 ans évoluant à l'Étoile Rouge de Belgrade.

Selon les informations du média Sportissimo, le Club de Bruges aurait émis une offre auprès de l'Etoile Rouge de Belgrade pour le jeune Adem Advic (18 ans), latéral gauche très prometteur et suivi par de nombreux clubs européens.

Une offre très conséquente, puisque le quotidien serbe évoque 8 millions d'euros pour le joueur, estimé à 4,5 millions d'euros par Transfermarkt. Et même ce montant ne serait pour le moment insuffisant aux yeux de l'Etoile Rouge.

Plus de 8 millions pour Adem Avdic ?

Le club serbe sait en effet que le temps joue en sa faveur et que le jeune international U21 ne veut pas forcer un transfert, tandis que récemment, l'Etoile Rouge a particulièrement bien vendu ses jeunes pépites telles que Veljko Milosavljevic l'été dernier à Bournemouth (15 millions d'euros).

À cela s'ajoute que le jeune arrière gauche est lié par un contrat longue durée jusqu'à la mi-2030, avec en plus une année d'option. Cette situation offre à l'Étoile Rouge tout le temps et la latitude pour patienter et ne bouger qu'en cas d'offre majeure.



Pour le Club de Bruges, cela signifie que le dossier est tout sauf simple. Si le champion de Belgique veut vraiment attirer Avdić, il devra probablement mettre davantage la main au portefeuille qu'initialement prévu. Les Gazelles en ont les moyens... mais cela signifie une prise de risque.