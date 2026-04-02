Simon Mignolet reçoit un message de Thibaut Courtois après l'annonce de sa retraite

Simon Mignolet a annoncé ce jeudi qu'il prendra sa retraite en fin de saison. Cette annonce a évidemment suscité de nombreuses réactions. Thibaut Courtois, Christian Benteke ou encore Hans Vanaken ont notamment glissé un petit mot au gardien.

L'ancien Diable Rouge a annoncé la nouvelle dans une publication partagée sur ses réseaux sociaux. Plusieurs joueurs en ont alors profité pour lui adresser un message dans les commentaires.

De nombreux messages

"Félicitations pour cette magnifique carrière, amigo !", a écrit son ancien coéquipier en équipe nationale, Thibaut Courtois. Il n'est d'ailleurs pas le seul ex-coéquipier en sélection à avoir réagi. Jan Vertonghen et Christian Benteke l'ont félicité pour sa magnifique carrière.

Hans Vanaken a lui évoqué la fin de saison, où Bruges tentera d'aller chercher le titre de champion de Belgique. "On y va encore une fois ensemble", a déclaré le joueur brugeois.

Pour citer encore d'autres noms, il y a Noa Lang, Dani Pérez, Jean-François Gillet ou encore William Dutoit qui ont notamment pris le temps de lui adresser un message. Simon Mignolet laissera derrière lui de nombreux souvenirs et restera à jamais un joueur important dans l'histoire du football belge.

Une fois cette fin de saison terminée, il ne quittera pas les terrains de football pour autant. En effet, il va rejoindre l'organigramme de l'Union belge, où il occupera un poste de management.



