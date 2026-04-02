Une page va se tourner bientôt à Manchester City : un cadre va quitter le club en fin de saison

C'est une page qui s'apprête à se tourner à Manchester City. Après neuf ans au club, Bernardo Silva quittera librement la formation en fin de saison.

C'est ce que révèle l'expert mercato Fabrizio Romano. Selon le journaliste italien, le Portugais a pris sa décision à 100 %. Il rejoindra un nouveau club cet été en tant qu'agent libre.

Le milieu offensif avait rejoint Manchester City en juillet 2017 en provenance de l'AS Monaco. Il s'y est rapidement installé, devenant un cadre de l'effectif des Sky Blues. Cette saison, il est d'ailleurs toujours autant utilisé, étant titulaire lors de presque chaque match des Citizens.

En juin 2025, il avait été nommé par Pep Guardiola comme le nouveau capitaine du club. À ce jour, il compte pas moins de 449 matchs avec Manchester City pour 76 buts marqués et 77 passes décisives délivrées. Avec le club anglais, il a remporté une Ligue des champions, six Premier League, deux FA Cup, cinq EFL Cup, deux Community Shield, une Supercoupe de l'UEFA et une Coupe du monde des clubs. Rien que ça.

Le joueur est désormais concentré sur la fin de saison. Il espère terminer son aventure avec Manchester City en beauté en remportant la Premier League, même si la tâche s'annonce loin d'être facile avec Arsenal qui est toujours devant au classement.

Il va désormais étudier différentes options



Selon Fabrizio Romano, le Portugais et son entourage vont commencer à étudier toutes les options pour sa future destination à partir de ce mois d'avril. Des rumeurs devraient certainement apparaître dans les prochaines semaines/mois.